Dani Hernández, terceiro xogador do Teucro en chegar a un acordo para a súa renovación

A Sociedad Deportiva Teucro propúxose deixar antes de final de maio moi avanzada a composición do plantel para a próxima tempada, e aos poucos vai cumprindo o obxectivo.

A contagotas o club azul segue confirmando renovacións, e este martes tocoulle o turno ao primeira liña Dani Hernández.

O veterano xogador, de 38 anos, renovou co Teucro por un ano máis e cumprirá así a súa quinta campaña en Pontevedra, tras a súa fichaxe no verán de 2014 procedente do Academia Octavio vigués.

Hernández foi nos últimos anos uno dos pesos pesados do equipo, e seguirá poñendo a súa experiencia ao servizo agora de Luís Montes na máxima categoría.

Con el son xa tres os xogadores confirmados no equipo para a próxima tempada, xunto ao pivote Samu Gómez e ao lateral Andrés Moyano.