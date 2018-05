Toño Puga volve facerse cargo da preparación física do Teucro

O próximo proxecto da Sociedade Deportiva Teucro na Liga Asobal empeza a tomar forma desde a parte técnica, e á espera de que se empecen a concretar as primeiras renovacións de xogadores.

Unha vez confirmado Luís Montes como primeiro adestrador en substitución de Quique Domínguez, o club confirmou o regreso de Toño Puga, que será un dos puntos fortes de apoio para Montes.

Puga asumirá a responsabilidade da preparación física do primeiro plantel, nunha nova etapa para el no club pontevedrés.

O preparador físico abandonou a disciplina do club no verán de 2016, despois de completar as dúas primeiras tempadas do ciclo de Quique Domínguez como adestrador da entidade azul.