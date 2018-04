Teucro e Cangas rozan a permanencia tras unha horrible segunda parte local (23-25)

Partido entre Teucro e Cangas no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Cangas no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Cangas no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Cangas no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Cangas no Municipal © Diego Torrado

A permanencia matemática en Liga Asobal terá que esperar, polo menos unha semana máis. Tras a derrota sufrida no derbi fronte ao Cangas, ao Teucro fáltalle un punto para asegurala. Ou ben facelo el nos tres partidos que quedan fronte a Cuenca, Bidasoa (na casa) e Barcelona, ou ben que Puerto Sagunto non faga pleno, gañando en Cangas, na súa pista a Cuenca e a domicilio a Bidasoa.

Os teucristas deixaron escapar unha nova ocasión de pechar a liga e de paso deron vida a un Cangas que creu máis nas súas posibilidades, levado polo aire por unha afección que non deixou de animar aos seus en todo momento, ata chegar a apagar ou polo menos minimizar á local, dando un paso de xigante cara a unha permanencia que non fai moito parecía imposible para os do Morrazo.

Para que a vitoria visitante fose posible conxugáronse moitos factores, pero o verdadeiramente decisivo foi a nefasta segunda parte protagonizada polo Teucro en ataque. Tras un primeiro tempo notable, os de Quique Domínguez desapareceron, incapaces de atopar posicións de lanzamento e unicamente conseguiron anotar 8 goles, tres deles nos últimos catro minutos, cando xa o marcador puxéraselles imposible, permanecendo durante máis de once minutos sen conseguir un só tanto.

Difícil de entender, nese sentido, a decisión do técnico local de manter a Yoán Balázquez sentado no banco durante máis de 20 minutos. É verdade que o lateral cubano non estaba a ter a súa mellor tarde, precipitado nos lanzamentos e ben defendido polos de Magi Serra, pero cos seus compañeiros "nubrados", sempre é unha ameaza para a defensa rival, facilitando ocos ao seu equipo.

Outra das claves estivo na portería. Co Teucro dominador na primeira parte e a necesidade que se traducía en nerviosismo do Cangas, Javi Santana, tantas veces decisivo, estivo negado, tanto que encaixou os nove primeiros lanzamentos que realizou o conxunto visitante, sen lograr deter un só balón, ata que Quique Domínguez viuse obrigado a relevalo por un García Lloria que mantivo ao Teucro con opcións ata os últimos minutos.

A primeira parte foi de dominio e iniciativa dun Teucro que lograba os dous primeiros goles en senllas contras consecuencia de perdas de balón do Cangas. O conxunto local foi sempre por diante, excepto o 8-9 aos 17 minutos, conseguido por Potic e que provocou o cambio na portería teucrista.

Os azuis defendían ben e o Cangas acusou a primeira exclusión de Dani Cerqueira. O seu técnico optou por xogar a inferioridade sen porteiro e o Teucro aproveitou para roubar dous balóns marcando a porta baleira para redondear un parcial de 5-1 e poñerse coa máxima vantaxe (13-10), no minuto 21.

Desde aí ata o descanso a vantaxe seguiría sendo dun Teucro ao que os postes frearon nos seus dúas últimas accións ofensivas antes dun descanso que marcaba unha xusta vantaxe local (15-13).

Pero o que poucos esperaban era o que sucedería ao regreso de vestiarios. En menos dun minuto Cangas empataba, para agrandar a fochanca teucrista cun parcial de saída de 0-4 que lles pon por diante no marcador (15-17) ao transformar Suso Soliño un penalti.

Quique Domínguez pediu tempo morto e o seu equipo reaccionou minimamente para volver empatar (17-17). Sería o máximo que lograría o Teucro. Os empates sucederíanse ata o 20-20, para entrar nunha profunda fochanca de xogo ofensivo permanecendo máis de once minutos sen anotar.

A pesar diso, García Lloria non permitía que o Cangas escapásese definitivamente, pero os do Morrazo cada vez crían máis nas súas posibilidades logrando a súa máxima vantaxe (20-23) a falta de cinco minutos. O veterano Muratovic foi o encargado de converter a brecha en insalvable, cun Teucro empeñado en buscar os lanzamentos polo extremo dereito, onde Moyano amargou a tarde a Iglesias, cortando de raíz calquera posibilidade de remontada.

Ao final, lóxica e merecida festa ao grande dos visitantes, que o celebraron cos seus, e desgusto, pero menos, dun Teucro que non debe ver embazada con esta mala xeira final, a realidade dunha tempada brillante, a pesar dos moitos problemas acumulados en forma de lesións.

SD TEUCRO (23): Javi Santana; Borja Méndez (4), Yoán Balázquez (2), Samu Gómez (2), Carlos García (6, 5 de penalti), Dani Hernández (3), Iglesias (1) -sete inicial-, García Lloria ( p.s.); Johnny Medina, Moyano (1), Quintas (1), Iván Fernández (1), Óscar Silva, Bruno de Castro, Edu Moledo (2) e Carlos Gehrhard.

FRIGORÍFICOS DO MORRAZO CANGAS (25): Diego Moyano; Moisés Simes (1), Maxi Cancio, Gavidia, Dani Cerqueira (6), David Chapela (1), Nikola Potic (6) -sete inicial-, Pedro Hermones (p.s.); Vujovic (1), David Soliño (1), Suso Soliño (6, 2 de penalti), David Iglesias, Adrián Menduiña, Muratovic (3), Ángel Rodríguez e Pablo Castro.

Árbitros: Óscar Raluy López e Ángel Sabroso Ramírez (Canarias). Excluíron dous minutos a Johnny Medina, Quintas e Carlos García, no Teucro, e a Dani Cerqueira (2) e Gavidia, no Cangas.

Marcador (cada cinco minutos): 2-1, 4-2, 7-7, 11-10, 14-12, 15-13 (descanso), 16-17, 19-19, 20-20, 20-21, 20-22 e 23-25 (final).

Incidencias: Pavillón Municipal dos Deportes (Pontevedra). Ambiente de gala nas bancadas, con máis de 2.000 afeccionados e numerosa presenza de seguidores visitantes.

Pantalla completa As imaxes do Teucro-Cangas no municipal pontevedrés Xornada 27 da Liga Asobal de balonmán disputada no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra © Diego Torrado