Un día para facer visible o traballo "sen focos" que converte A Lama no cárcere español con máis recoñecementos en 2023

Acto de conmemoración do Día da Mercé e do 25 aniversario da prisión da Lama © Mónica Patxot

O Día da Mercé, patroa das prisións, aproveitouse este luns para a conmemoración do 25 aniversario do centro penitenciario da Lama, de modo que a prisión pontevedresa viviu este luns unha dobre celebración. A pesar de que todos os focos puxéronse no primeiro cuarto de século do centro, non perderon protagonismo as habituais condecoracións coas que cada ano o Ministerio do Interior recoñece o traballo no ámbito penitenciario.

Este 2023, o Día Mercé volveu a facer visible ese traballo que o resto de ano adoita estar en silencio e contou coa presenza na Lama, por primeira vez para conmemorar a patroa da prisión, do secretario xeral de Institucións Penitenciarios, Ángel Luís Ortiz, que quixo destacar, falando de recoñecementos, que o penitenciario pontevedrés "é, neste momento o centro de España que máis recoñecementos e premios recibiu no que levamos de ano".

Citou, por exemplo, o recoñecemento que recibiu en xuño 'Ellas improvisan', o programa radiofónico que realizan as internas do cárcere emulando 'El Faro' de Mara Torres de Cadea Ser. Obtivo o recoñecemento da Organización Europea de Prisións e Servizos Correccionales (EuroPris).

Tamén se coou nos recoñecementos o Torneo Intercentros Penitenciarios – Copa RFEF 2023, que o equipo da Lama gañou por segunda vez, nesta ocasión, ademais, cunha futbolista muller entre os xogadores.

Ángel Luís Ortiz destacou que os recoñecementos "teñen a virtude de facer visible o traballo que se desempeña de forma discreta, sen focos, cada día na administración penitenciario" e son importantes "na medida na que nos permiten dar a coñecer a tarefa que realizamos".

Para dar a coñecer e difundir ese traballo tamén contribuíron as condecoracións entregadas este luns na Lama. Os cinco directores da historia do centro recibiron unha placa de recoñecemento, entregáronse seis menciones honoríficas ao persoal que cumpriu os 25 anos de servizo activo, desde o inicio do funcionamento do centro: Francisco Cajide, María del Mar Donate, Manuel Ínsua, Roberto Pereira, Francisco Javier Balado e Santiago Fernández.

Ademais, houbo tres menciones máis para o persoal en recoñecemento a servizos concretos do último ano. Trátase da traballadora social Ángeles Torres polo programa Alianzas; o educador Alfredo Feijóo por facer posible o programa 'Elas improvisan' e o traballador Iñaki Paz pola súa contribución á preparación física dos internos e a lograr o Torneo Intercentros Penitenciarios – Copa RFEF 2023.

O acto tamén serviu para entregar tres medallas concedidas polo Ministerio do Interior. A medalla de Bronce ao Mérito Social Penitenciario a Beatriz Arjona, asesora da UNED no centro; a medalla de Bronce ao Mérito penitenciario ao funcionario Ricardo Silva, e a medalla de Prata ao Mérito Social penitenciario a Isaac de Vega, capelán do centro.

