ADEGA presentará, grazas a doazóns cidadás, un recurso no TSXG contra o proxecto eólico Touriñán III-2

A asociación ecoloxista ADEGA logrou os fondos para presentar un recurso contencioso-administrativo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia coa intención de paralizar o proxecto eólico Touriñán III-2, de Greenalia.

O colectivo solicitará a detención cautelar deste proxecto industrial que afecta os municipios de Campo Lameiro, Cuntis e A Estrada.

A campaña de recadación de fondos a través de micromecenado 'Ti Podes Paralos' logrou 7.300 euros, cantidade necesaria para acometer este procedemento, grazas a doazóns cidadás.

Entidades locais como a plataforma Amil Sen Eólicos, a asociación Lobo colaboraron nesta recadación dentro dunha campaña tamén apoiada por Rapa das Bestas.

O Colectivo do Vento de Campo Lameiro denuncia, pola súa banda, que este proxecto que, segundo ADEGA, afectará ás traídas veciñais e hábitats prioritarios, non é o único proxecto que afectará á zona. Alertan de que Campo Lameiro vai verse ameazado por oito proxectos de polígonos eólicos. Para sensibilizar á veciñanza, esta agrupación solicitou unha charla o 6 de outubro do Observatorio Eólico de Galicia, que levará a cabo no Auditorio municipal.