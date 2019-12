Autorizan un novo parque eólico en Cuntis, Campo Lameiro e Cerdedo

A Consellería de Industria vén de conceder a autorización administrativa para a construción dun novo parque eólico no monte Cadabo, en terreos que maioritariamente pertencen á parroquia de Cequeril (Cuntis), aínda que tamén toca Campo Lameiro, Cerdedo e A Estrada.

O parque, que contará con oito aeroxeneradores, terá unha potencia de 24 megawatts. Está impulsado pola sociedade Beltaine Touriñán e recibirá o nome de Touriñan III-2.

Ademais dos aeroxeneradores, os promotores prevén construír oito centros de transformación e a liña eléctrica soterrada que conecte todos os elementos do parque.

Os seus responsables estiman que o parque xerará anualmente uns 74.544 megawatts e terán tres anos para a súa posta en marcha.

No marco de autorización, a Xunta recorda que a empresa deberá repoñer ao seu estado orixinal os terreos que ocupe o parque eólico na fase de obras.

Xunto co cumprimento coa normativa ambiental e tecnolóxica, os promotores deberán adoptar as medidas necesarias para que o parque, entre outras cuestións, non altere o funcionamento do radar que Meteogalicia ten no monte Xesteiras ou a recepción dos canles de televisión na súa zona de influencia.