Tres coches sofren as mareas vivas provocadas pola superlúa azul

Coches afectados pola superluna azul nas Corbaceiras © PontevedraViva Coches afectados pola superluna azul nas Corbaceiras © PontevedraViva

A superlúa azul que ao longo desta semana iluminou as noites de todo o mundo e coa que despedimos o mes de agosto, provocou que as mareas crezan por encima do normal e producísense imaxes que facía tempo que non se vían.

A súa influencia viuse reflectida na rampla do peirao de As Corbaceiras, onde a auga este medio día superou a altura do peirao e varios coches terminaron medio mergullados.

Trátase dunha zona que sempre se ve afectada pola subida das mareas e, aínda que pon claramente que está prohibido estacionar, moitos condutores deciden deixar alí os seus vehículos aínda coñecendo o risco que supón.

De feito, segundo os datos de Meteogalicia, as mareas vivas ocasionaron este venres unha baixamar que se situou por baixo do medio metro, concretamente de 30 centímetros, e unha pleamar de 4,2 metros de altura.