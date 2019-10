A marea volve sorprender os condutores que aparcan no peirao de Corbaceiras

Os vehículos alcanzados pola marea no momento en que máis subía durante a tarde deste luns 28 de outubro © Servizo de Emerxencias Coche alcanzado pola marea na rampla do peirao de Corbaceiras © PontevedraViva

Non é un fenómeno excepcional, pero cada vez que ocorre sorprende a algún condutor descoidado que deixa o seu coche aparcado no peirao de Corbaceiras a mercé da marea. Estes días está a ter lugar un novo episodio de mareas vivas que fai que o nivel do mar suba máis do habitual e as augas alcancen zonas que normalmente permanecen secas.

Esta tarde foi un Citroen negro o que terminou medio mergullado. O mar chegou a cubrir máis dun metro a parte traseira do vehículo, aparcado na zona media da rampla do peirao. Un lugar no que, a pesar de estar prohibido o estacionamento, son numerosos os condutores que deciden deixar alí os seus coches para pesar do risco que supón, sobre todo cando non están ao tanto das previsións das mareas.

Este luns, segundo os datos de Meteogalicia, a preamar elevou o nivel das augas ata os catro metros con respecto ao nivel da marea baixa. un fenómero que atraeu a decenas de curiosos ata o paseo marítimo da avenida de Marín e á contorna do Gremio de Mareantes para comprobar como as pequenas ondas case chegaban a superar os espigóns ameazando tamén ao resto de vehículos que aparcan na zona alta do embarcadoiro.

Segundo os datos do instituto meteorolóxico, para as xornadas do martes e mércores espérase tamén unha preamar, que terá lugar ao redor das 16.30 horas, que volva cubrir boa parte da rampla deste peirao, polo que os condutores deberán andarse con ollo senón queren acabar cos seus coches no taller.