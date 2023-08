Sanxenxo prepárase para 13 días de festas en honra a San Ginés, Santa Rosalía e a Virxe do Carme

Sanxenxo prepárase celebrar as súas festas patronais con música, baile e a súa tradicional sardiñada na Praza dos Barcos.

A Concellería de Cultura e Eventos, dirixida por Elena Torres, compartiu este venres a programación en honra a San Ginés, Santa Rosalía e a Virxe do Carme, que dará comezo o 24 de agosto e prolongarase ata o 5 de setembro.

A actividade dará comezo con música na rúa o xoves 24 de agosto co Colectivo Máis Cantos e Nelson Quinteiro na Praza Pascual Veiga desde as 12 horas. Pola noite, ás 22 horas, Quinkillada ofrecerá un concerto na Praza dos Barcos.

O venres 25, coincidindo co Día do Turista, a celebración dará comezo pola mañá, a partir das 10 horas, con pasacalles e alboradas a cargo de Abiñadoira e a Banda de Música de Sanxenxo. A partir das 11 horas, no atrio da igrexa pequena, celebrarase a Feira de Produtos Artesáns e, a partir das 12, a tradicional sardiñada na Praza dos Barcos, onde veciños e visitantes poderán degustar de forma gratuíta máis de 3.000 racións de peixe azul.

Ás 13 horas, a Praza de Pascual Veiga acollerá un concerto da Banda de Música de Sanxenxo; ás 19 horas será a misa e procesión en honra a San Ginés e, ás 22:30 horas, a verbena a cargo do Grupo Atenas e a Banda de Ayer na Praza do Mar.

Ao día seguinte, o sábado 26, a Praza dos Barcos acollerá o concerto de Gustavo Almeida a partir das 22 horas, mentres que o domingo 27, ás 12 horas celebrarase a XXII Milla Vila de Sanxenxo no Paseo de Silgar.

Ademais, os días 28, 29 e 30 de agosto celebrarase as Xornadas de Sanxenxo na Historia no Auditorio de Emilia Pardo Bazán para continuar o xoves 31 co concerto do grupo Claxxon na Praza do Mar a partir das 22 horas.

O mes de setembro xomenzará a homenaxe á cebola cunha xornada na que música e a gastronomía mesturaranse con Visioso Valente e o Obradoiro de Hostalería dá Mancomunidade do Salnés, a partir das 12 horas, na Praza Pascual Veiga e, ás 20 horas, o enxeñeiro Fernando Abilleira ofrecerá o seu "De Sanxenxo al Planeta Rojo" na Casa do Concello.

O sábado 2 a xornada dedicarase aos nenos cos tradicionais xogos populares na praia de Silgar, que serán partir das 12 horas, e ás 19 horas celebrarase o Concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona na Praza dos Barcos. Pola súa banda, os Concertos da Cebola levarán a tres puntos de Sanxenxo a música de Doble M, 21:30, Paseo de Silgar; Lorre, 23:30, Rosa dos Ventos, e Kaleikia, 23:30 no Paseo dos Barcos.

O domingo 3 de setembro, a partir das 20:30, a Praza de Pascual Veiga celebrarán a Banda Bailada, festa aquelada coa Banda de Música de Sanxenxo e a Asociación Cultural de Abiñadoira e, a partir das 22 horas, será procesión nocturna para recoller a imaxe de Santa Rosalía.

O luns 4, día de Santa Rosalía, a actividade dará comezo con alboradas e pasacalles pola mañá e coa apertura a partir das 10 horas dos postos da XLI Feira da Cebola. Ás 12 horas, terá lugar o acto de entrega de premios e das Cebolas de Ouro; partir das 13:30 horas, o Concerto da Banda de Música de Sanxenxo na Praza de Pascual Veiga, e ás 19 horas será misa e procesión con lumes en honra á patroa. A partir das 22 horas realizarase a procesión nocturna para recoller a imaxe da Virxe do Carmen, e pola noite, a partir das 22:30, verbena coa Oca Banda e New York. Ás 00:00 será o espectáculo pirotécnico.

As festas terminarán o martes 5 de setembro con pasacalles e alboradas en honra á Virxe do Carme, a misa e a procesión marítima das 19:00 e o concerto da Banda de Música de Sanxenxo ás 21:30 horas. O peche da programación correrá a cargo das orquestras Olympus e Marbella a partir das 22:30 horas.

Doutra banda, o deseño gráfico do programa foi realizado un ano máis pola directora do Centro de Arte, María Vázquez. Nesta ocasión elixiu tons rosas e azuis con siluetas de persoas que convidan á festa e ao goce.