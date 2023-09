Por Santa Rosalía, regresa a Feira da Cebola, este ano con 44 postos

Sanxenxo vivirá este luns 4 de setembro, coincidindo coa celebración de Santa Rosalía, unha nova edición da Feira dá Cebola, que este ano terá, como novidade, un posto de pan de cebola e un taller infantil impartido por unha ‘ceboleira’ no que os máis pequenos poderán aprender a realizar composicións artísticas e ristras con cebola.

A xornada dará comezo con pasarrúas e alboradas a cargo da Asociación Cultural Abiñadoira e a Banda de Música de Sanxenxo.

Ás 11 horas, procederase á apertura de casetas e a venda das hortalizas, que este ano serán 44 na contorna da Praza dos Barcos.

No mesmo recinto, ás 12 horas, dará comezo a cerimonia das Cebolas de Ouro 2023, galardón co que nesta edición se distinguirá ao enxeñeiro da Nasa natural de Pontevedra e con vínculos familiares en Sanxenxo Fernando Abilleira e á médica Adriana Nieva que exerceu a súa profesión no municipio.

Durante a cerimonia tamén se dará a coñecer o fallo do xurado, que repartirá 1.400 euros en premios para as cebolas máis grandes, as composicións artísticas máis orixinais e as ristras máis longas.

Ás 19 horas, oficiarase misa cantada polo coro parroquial San Xinés de Padriñán, no templo novo.

Ás 21 horas a banda de música de Sanxenxo dará un concerto na Praza dous Barcos.

O broche de ouro dos festexos será a tirada de fogos de artificio que poderán ser vistos desde o Paseo de Silgar. A tirada dos lumes realizarase a partir das doce da medianoite.

As actividades continuarán o martes, co pasarrúas e alboradas a cargo de Os Gatiños de Portonovo e a banda de música de Sanxenxo. Ás doce do mediodía haberá bombas de palenque en honra á virxe do Carme.

A misa terá lugar ás 19 horas, tamén no Templo Novo, coa intervención do coro parroquial San Xinés de Padriñán. A continuación, haberá procesión marítima.

Xa pola noite, ás 21:30 horas, haberá un concerto da Banda de Música de Sanxenxo, na Praza de Pascual Veiga. Na Praza do Mar, a partir das 22:30 horas, poderase gozar das orquestras Olympus e Marbella.