Portonovo prepárase para seis días de festa, incluíndo actuacións de Panorama e o Combo Dominicano

Concerto de El Combo Dominicano © Concello de Poio Programa das festas de Portonovo 2023 © Concello de Sanxenxo

Portonovo conta as horas para empaparse de ambiente festivo coas tradicionais celebracións do mes de agosto para honrar á nosa Señora, San Roque e o Carme.

A Asociación Cultural San Cristóbal de Portonovo, organizadora das citas, pechou unha programación con diversas proposta musicais, de lecer e tamén litúrxicas.

A cita encargada de abrir as celebracións patronais será o luns 14 de agosto a popular sardiñada no porto onde está previsto a repartición gratuíta de media tonelada de peixe. A xornada contará coa animación dun pasacalles de Os Gatiños de Portonovo e a noite estará amenizada por Don DJ.

O martes día 15, Día da nosa Señora, unha salva de bombas anunciará en comezo das festas con pasarrúas cos grupos Lembranzas e Os Gatiños. Ás 13.00 horas terá lugar a tradicional misa e xa pola noite, ás 23.00 horas, celebrarase un concerto de Broken Peach e a disco móbil de DJ Pedro-VR.

O día 16 de agosto, coincidindo coa celebración de San Roque, a xornada dará comezo coas alboradas de Lembranzas e Os Gatiños. Ás 11.00 horas celebrarase a misa na igrexa de Portonovo e, a continuación, realizarase o tradicional encontro de imaxes. Ás 13.00 horas está previsto un concerto da Banda de Música de Sanxenxo na Casa de Don Fernando. Pola noite, a partir das 22.30 horas, a verbena correrá a cargo de Kubo e DJ Charlie, con espectáculo pirotécnico a medianoite.

En canto ao día 17 de agosto, dedicado á Virxe do Carme, a Banda de Música de Ribadumia actuará ás 13.00 horas, á beira da capela, e ás 19.00 horas a misa solemen contará coa actuación da Coral de Santa María de Adina. Ás 23.00 horas, a orquetra Panorama e a disco móbil Dolce Vita pecharán a xornada.

O 18 de agohsto será quenda do Día do Can. A música na rúa iniciará a xornada e pola tarde, ás 18.00 horas, terán lugar os tradicionais xogos populares no peirao. A verbena, a partir das 22.30 horas, contará coa orquestra Combo Dominicano e o DJ Pedro.

Por último para o 19 de agosto programouse o concerto Canelas Sound Tour coas actuacións de Sergio González (Loca Urban FM), Javi Loro, Pitty, Yago Rivas e Aaron The Wear.