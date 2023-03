A Brilat fará unha proba piloto para abrir o concurso de patrullas Tui-Santiago aos civís

A Brigada Galicia VII, Brilat, estuda a posibilidade de abrir á sociedade civil una das súas actividades militares por excelencia, o tradicional concurso de patrullas Tui-Santiago que organiza cada ano para conmemorar o seu aniversario e propón o reto de cubrir os 120 quilómetros que separan Tui da catedral compostelá mentres se realizan diversas probas.

Tal e como explicaron desde a Brigada, na súa 22 edición, prevista entre o 28 e o 29 de xuño, farase unha proba piloto para que este concurso convértase nunha proba de carácter cívico-militar, acabando co carácter militar que ten desde hai dúas décadas.

De momento, trátase dunha "posibilidade" que están "a explorar". De seguir adiante con ela, supoñería abrir a proba para que poidan participar todas aquelas persoas que o desexen.

Con esta modificación búscase "reforzar" os lazos de unión entre as Forzas Armadas e a sociedade civil que a Brilat ten no seu ADN, contribuíndo á promoción do Camiño de Santiago, de Galicia e facer desta proba un referente a nivel nacional.

Para esta nova etapa, a Brilat traballaría coa empresa Diesemm, referente nacional nas carreiras de obstáculos e coa cal a Brilat colabora no fomento da actividade deportiva desde os seus inicios en 2015.

Ambas as entidades levan tempo traballando e buscando sinerxias nesta idea, asumindo o reto de promocionar a proba e "co obxectivo firme de manter este impulso inicial de fronte ao futuro.

O xeneral de brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis, xefe da Brigada; David Suárez Martínez, CEO da empresa, participaron na base General Morillo de Figueirido no acto de firma do regulamento do concurso de patrullas adaptado á participación de persoal non militar, fito fundamental para que nesta edición do 2023 póidase levar a cabo unha proba piloto.

O concurso de patrullas busca potenciar valores como espírito de sacrificio, capacidade de superación, compañeirismo, disciplina e esforzo.