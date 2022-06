A Brilat arrasa no exitoso concurso de patrullas post pandemia

Probas do concurso de patrullas Tui-Santiago 2022 da Brilat © Mónica Patxot

O Grupo de Artillería de Campaña VII da Brigada Galicia VII, Brilat, foi o gran gañador da 21 edición do concurso de patrullas Tui-Santiago de Compostela que esta Brigada pontevedresa organiza cada ano para conmemorar o aniversario da súa constitución.

Na edición 2022, a primeira post pandemia e cargada de novidades, a Brigada arrasou nos tres primeiros postos das dúas categorías desta competición, a tradición que percorre 120 quilómetros do Camiño de Santiago facendo seis probas e a nova que fai o mesmo percorrido por etapas e con sete probas.

Na categoría Azor, recentemente estreada, tres patrullas de tres compoñentes de foron dando a substitución de Tui a Santiago e, no podio, quedaron en primeiro lugar o Grupo de Artillería de Campaña VII; en segundo lugar, o Grupo Loxístico VII; e en terceiro lugar, o Batallón Toledo II/3, da base da Brigada en Asturias.

Na modalidade Compostela, a tradicional, tras o Grupo de Artillería de Campaña VII, quedaron, en segundo lugar, o Batallón de Zapadores VII e, en terceiro, o Batallón San Quintín I/3, da base asturiana de Cabo Noval.

As patrullas da categoría Azor aceleraron este ano os tempos da carreira, pois, entre o primeiro e a segunda substitución, non se esperaron para pasar a testemuña fisicamente e, destas forma, lograron chegar á praza do Obradoiro horas antes do habitual.

As primeiras patrullas desta modalidade chegaron xa na noite deste mércores, o mesmo día que partiron de Tui os primeiros, ás 22.15 horas.

En canto á modalidade Compostela, os primeiros patrulleiros alcanzaron o Obradoiro ás 6.15 horas, tan só 22 horas despois de partir de Tui, a 120 quilómetros.

A edición deste ano resultou un éxito de convocatoria, con patrullas dos tres exércitos competindo, de once unidades militares ademais da Brilat, e tamén de celebración, pois a nova modalidade Azor axudou a perfeccionar a calidade no desempeño das probas para pasar polos patrulleiros.