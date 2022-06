A Tui-Santiago da Brilat recupera a presenza doutras unidades do Exército e estrea unha modalidade menos esixente

O tradicional concurso de patrullas Tui-Santiago de Compostela que cada ano desde fai 20 organiza a Brigada Galicia VII, Brilat, regresa este ano con novidades. Tras as edicións dos dous últimos anos marcadas polas restricións da pandemia, este 2022 volven participar patrullas doutras unidades do Exército, once ademais da Brilat, e, ademais, estrea unha nova modalidade.

O concurso celebrarase entre os días 22 e 23 de xuño e, como sempre, exporá o reto de percorrer os 120 quilómetros do Camiño Portugués entre Tui e Santiago mentres realizan sete probas de eminente carácter militar (percorrido topográfico, lanzamento de granadas lastradas, rápel, paso a nado dun río, tiro, paso de pista de aplicación e percorrido cronometrado).

Este ano, con todo, as patrullas terá unha nova modalidade, a categoría Azor, na que participan equipos de tres patrullas de tres compoñentes cada unha e, por substitucións, percorren un terzo do percorrido cada unha.

Manterase tamén a modalidade habitual, que agora se bautiza Compostela. Neste caso, redúcense os compoñentes de cada patrulla de seis a tres.

Está confirmada a participación de 210 militares e hai confirmadas 20 patrullas na modalidade Compostela e 11 patrullas na modalidade Azor.

Trátase de unidades da propia Brilat e doutras unidades do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire. As unidades que participan nesta edición son: Brigada Aragón I, Brigada Rey Alfonso XIII II da Lexión; Brigada Guzmán o Bo X, Brigada Estremadura XI, Brigada Guadarrama XII, Brigada Canarias XVI, Mando de Tropas de Montaña ( MTM), Rexemento de Intelixencia 1, Agrupación de Apoio Loxístico ( AALOG) 61 (Valladolid), Academia Básica do Exército do Aire ( ABA) de León, Terzo Norte ( TERNOR) de Infantería de Mariña (Armada) de Ferrol e oito unidades tipo Batallón do Grupo da Brigada Galicia VII.

Esta actividade forma parte dos distintos actos conmemorativos do 56 aniversario de creación da Brilat e desde a Brigada destacan que os militares poñen a proba a súa capacidade de sacrificio, a súa habilidade e a súa resiliencia e que as probas endurecen o desenvolvemento da proba tanto no aspecto físico como no psicolóxico e poñen a proba a súa capacidade e a súa instrución militar.

Os obxectivos do concurso son varios, desde fomentar o espírito de cohesión e sacrificio dos participantes ata reforzar os lazos de unión entre as diferentes unidades das Forzas Armadas que participan, dar a coñecer o nome da Brilat e estreitar as relacións co ámbito o civil, contribuíndo á promoción do Camiño de Santiago, de Galicia e das administracións locais e provinciais que colaboran de forma activa coa Brigada.