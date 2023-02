Entroido por todo o alto en Barro co desfile, Festival de murgas e a Corrida do galo

Participante na Corrida do Galo © Concello de Barro Festival de Entroido no pavillón municipal de Barro © Concello de Barro

As actividades do Entroido de Barro comezarán o domingo 19 coa Corrida do galo en todas as parroquias. As persaos gañadoras en cada parroquia pelexarán polo galo nunha final o domingo 26 de febreiro.

A Corrida do Galo é un xogo tradicional que se celebraba en Barro na época de entroido e que desapareceu, mais que o Goberno municipal está recuperando por todo o que significa, tanto desde o punto de vista da diversión e relación entre a veciñanza como polo valor cultural desta tradición.

Este xogo consiste en golpear cun pau e por quendas e cos ollos vendados unha bimbia con laranxas enganchadas. Cada participante ten só un intento de cada vez e gañará a persoa que tire a última das laranxas. O premio é un galo de curral vivo. Esta é unha tradición que se repetía todos os martes de entroido en todas as tabernas de Barro.

O festival de entroido celebrarase o domingo 26 de febreiro no pavillón municipal e contará coa actuación do Señor Patajullo e a Banda Barullo. A partir das 18:30 comezará o desfile das distintas categorías, entre as que o xurado separtirá máis de 1.500 euros en premios.

O peche da programación de Entroido será o día 4 de marzo ás 20 horas co Festival de Murgas na Nave da Música.