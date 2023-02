'El equipo Ja' e 'Os do Val do Lérez' levarán o seu humor ao Certame de murgas de Barro

'El equipo Ja' na Final do concurso de Murgas de Pontevedra © Mónica Patxot

Este sábado 4 de marzo celebrarase en Barro o IV Certame de murgas. O acto terá lugar na Nave da Música da vila ás 20 horas. A entrada é libre ata completar o aforo.

Esta edición contará coa presenza de 'Os do Val do Lérez' e 'El equipo Ja', os gañadores e os segundos respectivamente no Certame de Murgas de Pontevedra; e a 'Murga de Naveiro'.

Esta celebración chea de humor pon o broche final a varias semanas de actividades e rematará a programación de Entroido no Concello de Barro.