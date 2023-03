Poio celebra unha festa choqueira para despedir o Galo Fodorico

Enterro do Galo Fodorico © Cristina Saiz

Poio celebrou este sábado ao grande o enterro do Galo Fodorico Augusto Bastante, que morreu vítima da inflación. A brutal subida de prezos custoulle a vida.

O galo foi queimado na Praza do Mosteiro en San Xoán, despois dun desfile que saíu do Sartal e que concluíu coa Festa Choqueira, amenizada coa música do grupo Prisma.

Os organizadores da festa, a Asociación Veciñal e Cultural Ronsel coa colaboración do Concello, preparou produtos típicos do Entroido.

Pero a morte de Fodorico non termina co enterro poiense. Agora serán os veciños de Samieira quen, o próximo 18 de marzo, queimen a outro galo, neste caso ‘O Bruxo’.