Desfiles de comparsas e concursos no Entroido de Salcedo

Imaxe do desfile do Entroido de Salcedo en 2017 © Sociedad Cultural Deportiva Salcedo Imaxe do desfile do Entroido de Salcedo en 2017 © Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

Este ano terá lugar unha nova edición do Entroido organizado pola Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo (S.C.D.Salcedo), que estará divida en dúas partes e contará cun desfile de comparsas e disfraces, o enterro do pichinela e moito baile. A participación estará aberta a todas as asociacións de veciños, asociación culturais ou xuvenís, grupos, colexio, ou persoas de forma individual que desexen participar.

O sábado día 11 de marzo celebrarase na Casa Verde a partir das 19:00 horas o canto das murgas que serán Equipo Ja, Murga do Naveiro e Val do Lérez. Antes do comezo, tocará o grupo Cantanascroas e, unha vez finalizado todo, haberá unha pequena sesión de DJ.

O sábado día 18 de marzo será o gran desfile de Entroido. As inscricións serán xunto o bar 'O Rei do pincho' (antigo bar 'Biri'), a carón da ponte do Carramal, a partir das 15:45, e a saída do desfile terá lugar ás 17 horas. O percorrido será dende a ponte do cruceiro ata o Novo Centro Social de Salcedo (A Casa Verde).

Celebraranse concursos e haberá premios por categorías: de comparsas e de grupos, parexas ou individuais. Para participar como comparsa é preciso cumprir unha serie de requisitos coma ter máis de 40 membros como participantes.

A elección dos 'Mellores Entroidos' será valorada por un xurado nomeado para tal efecto e terase en conta a orixinalidade, a chispa diante do público, o vestiario, a creatividade, a música e a coreografía máis graciosa.

Unha vez rematado o desfile, ás 19:30 terá lugar o enterro do "pichinela", a entrega de premios será ás 20:30 e a xornada terminará cun espectáculo de música con DJ ás 21:00.

José Antonio Barreiro Iglesias, presidente da S.C.D.Salcedo, asegura que "o noso Entroido e para todos aqueles que desexedes disfrutar dunha tarde en familia" e invita a toda a xente a asistir a este evento.