Salcedo organiza o seu propio festival de murgas

A Sociedade Cultural e Deportiva de Salcedo organiza un festival de murgas no que participarán o Equipo Ja, la Murga do Naveiro e Os do Val do Lérez.

Só faltará a murgga PTV para repetir o concurso organizado polo Concello de Pontevedra.

O Festival tamén contará coa actuación do grupo "Canta nas croas".

Dará comezo ás 18 horas do próximo sábado 12 de marzo, no Centro social de Salcedo, tamén coñecido como a Casa Verde.

Este ano o desfile do Entrodio suspendeuse.