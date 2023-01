Comezan as obras nas vías perimetrais de Barcelos, que durarán un ano

Primeiro día de obras en Barcelos © PontevedraViva Primeiro día de obras en Barcelos © PontevedraViva

Este luns 16 de xaneiro empezaron as obras de reforma de Barcelos.

Desde primeira hora da mañá empezou en valado de toda a zona afectada pola reforma que, basicamente, céntrase na renovación dos viais perimetrais.

A obra arrinca polo cruzamento entre a praza e a Rúa do Rouco. Xa se anulou o paso de peóns. Por agora non se contemplan cambios no tráfico. Aínda que máis adiante, nunha segunda fase, si será necesario cortar a Rúa do Rouco.

A empresa pontevedresa EC Casas executará estes traballos que se prolongarán durante un ano.

A obra foi adxudicada por 1,9 millóns de euros para renovar todos os servizos subterráneos e dicir adeus á calzada de lastra, que dará paso ao asfalto desde Perfecto Feijóo ata a Rúa do Rouco, unha superficie de 7.768 metros cadrados. Cun tratamento diferenciado fronte ao colexio de Barcelos.

O Concello de Pontevedra pretende con este cambio mellorar o tránsito e reordenar o aparcamento, ampliando as beirarrúas nas marxes da praza para favorecer a actividade comercial e facilitar a instalación de terrazas.

Tamén se executarán os traballos para trasladar o transformador do recinto colexio.