Un mapa permitirá coñecer a pegada da Memoria das Mulleres nas rúas da cidade

Xaquín Moreda presenta o Mapa da Pegada da Memoria das Mulleres no espazo público © PontevedraViva Datos informativos do Mapa da Pegada da Memoria das Mulleres © Concello de Pontevedra Mapa da Pegada da Memoria das Mulleres de Pontevedra © Concello de Pontevedra

Xaquín Moreda, concelleiro de Memoria Histórica, presentaba este mércores un mapa do programa da Memoria das Mulleres no que se recolle a pegada presente na cidade de mulleres que dan nome a parques, murais ou figuran en esculturas ou en paneis informativos.

Esta guía ofrece unha parte gráfica co plano das rúas de Pontevedra no que se recollen as vías e prazas dedicadas a mulleres como é o caso de Pilar Bértola, Xosefina Arruti, Virxinia Pereira, María Vinyals ou Amalia Álvarez, entre outras.

No anverso do folleto ofrécense vinte textos breves que ofrecen parte da historia de once mulleres e tamén información sobre murais, roteiros e acontecementos de represión como os acontecidos en Salcedo, Lérez e Mourente.

Moreda, que presentaba o mapa diante do mural dedicado á escritora María Vitoria Moreno na rúa Eduardo Pondal, expuxo que este mapa permite dar visibilidade física a esa presenza de mulleres no espazo público porque, segundo afirmaba o concelleiro, sempre estiveron "relegadas" como "forma máis evidente do carácter patriarcal da sociedade".

Este elemento informativo sobre lugares da cidade dedicados a mulleres xa se atopaba na páxina web da Memoria das Mulleres pero con esta acción permítese á xente "palpar e telo nas mans".

Será distribuído nos edificios do Concello e tamén en centros de ensino secundario do municipio. Tamén está previsto que estean dispoñibles nas oficinas de turismo como unha ferramenta informativa para as persoas que visitan a cidade.