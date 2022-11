Pontevedra dedicará o mes da Memoria ao grupo Voces Ceibes

Xaquín Moreda presenta a programación do mes da memoria, que se celebrará neste novembro do 2022 © Concello de Pontevedra

Cada ano, polo mes de novembro, a cidade de Pontevedra celebra o mes da memoria histórica, que centran sempre nunha temática particular. Nesta ocasión renderase homenaxe ao grupo musical Voces Ceibes.

"É unha memoria histórica un pouco máis contemporánea", puntualizou Xaquín Moreda, o concelleiro responsable deste departamento, para xustificar a elección en que se trataba dun grupo musical que "protestaban usando a canción nunha época de represión". Ademais, a morte no 2021 de Xerardo Moscoso, un dos fundadores da agrupación, supón un argumento de peso para dedicarlles este ano o mes da memoria.

Sen querer desvelar polo momento todos os detalles, adiantou Moreda que o acto se celebrará o día 18 de novembro ás 21 horas no Teatro Principal.

A programación complétase con outros moitos actos ao longo do mes de novembro. O primeiro terá lugar este sábado, día 5, na contorna do parque de Tafisa. O Concello inaugurará ás 12 horas unha exposición biográfica sobre as mulleres que dan nome ás rúas desta nova urbanización, que son Vasquida García, Dolores Trabado e Ernestina Otero. O acto incluirá tamén a participación dalgún familiar destas mulleres e unha breve representación teatral sobre a vida das mesmas.

Ás 19 horas do 12 de novembro terá lugar na Pasarela a tradicional homenaxe aos fusilados neste lugar no ano 1936.

O 21 de novembro conmemorarase tamén o centenario do nacemento de Mariví Villaverde. Un evento cuxo contido será presentada en próximas datas.