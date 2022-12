Estiman que a rehabilitación de Santa Clara irá a 22 millóns: "En Galicia non houbo un proxecto tan ambicioso como este"

Carmela Silva e César Mosquera © PontevedraViva

A Deputación de Pontevedra aprobou este venres as bases do concurso de proxectos para a rehabilitación arquitectónica e a ampliación do recinto conventual de Santa Clara para o seu uso como Museo de Pontevedra.

Tamén está previsto que no pleno do próximo mércores 21 de decembro a corporación provincial aprobe o convenio polo que o Concello pontevedrés cede o antigo cenobio das clarisas á Deputación para que esta se encargue da súa rehabilitación e convértao no sétimo edificio do Museo de Pontevedra.

Este venres compareceron en rolda de prensa a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e o vicepresidente, César Mosquera, para dar os detalles deste concurso internacional que "vai dar a volta ao mundo".

Carmela Silva asegurou estar "moi orgullosa" do traballo que se está desenvolvendo, do convenio subscrito co concello da capital e, especialmente, da "rapidez" coa que avanza esta proposta. Ademais, destacou que "en Galicia non houbo un proxecto tan ambicioso como este e impúlsao unha entidade local".

O vicepresidente Mosquera indicou que a pretensión é que "os mellores estudos de arquitectura" se presenten a este concurso que ten "un triplo atractivo", ao actuar nun espazo emblemático, xunto ao prestixio que supón ampliar o Museo de Pontevedra nunha convocatoria que está "correctamente financiada con estándares internacionais".

Neste sentido, César Mosquera detallou as previsións económicas que inclúen 205.700 para os estudos de arquitectura que sexan seleccionados, e uns honorarios para o gañador do proxecto de rehabilitación e a dirección da obra de 1.742.400 euros. O orzamento estimado da obra é de 21.780.000 euros.

"Buscaremos financiamento debaixo das pedras", apuntou o vicepresidente en referencia á Xunta, o Estado e mesmo a Unión Europea deixando a porta aberta tamén a patrocinios privados.

Nesa primeira fase do concurso internacional os estudos interesados presentarán os seus currículos ou portfolios con 30 días de prazo. Seleccionaranse os cinco con máis méritos e mellor puntuación. A segunda fase do concurso é para a elaboración e presentación de anteproxectos anónimos. Para iso dispoñerán de tres meses de prazo.

O proceso concluirá coa selección da proposta gañadora por parte do xurado que estará formado por doce especialistas: a metade da Deputación e a outra de fóra da institución.

"Creo que somos unha administración pública que ten unha mirada de futuro que é ambiciosa, que non se detén ante nada e esta acción de Santa Clara así o demostra", rematou Carmela Silva.