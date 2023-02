Cinco estudos con 77 premios internacionais no seu haber, finalistas na pugna por rehabilitar Santa Clara

Cinco finalistas "de máximo nivel", segundo destacaron Carmela Silva e César Mosquera, competirán por deseñar e executar a obra "máis ambiciosa" que executa en España unha administración local, a rehabilitación do antigo convento de Santa Clara.

Todos eles no seu conxunto acumulan 77 premios de talla internacional e asinaron durante a súa traxectoria profesional centos de obras emblemáticas por todo o mundo. "Santa Clara será algo único, que nos situará no mundo e que moita xente virá visitar", sinalou Silva.

Entre os seleccionados hai "cousas espectaculares", sostivo Mosquera, estudos que foron escollidos "exclusivamente" en base ao porfolio que presentaron coa súa candidatura, seguindo os criterios recolleitos nos pregos do concurso que se convocou a este efecto.

Así, entre todas as propostas presentadas -un total de 23-, os técnicos da institución provincial seleccionaron cinco delas, integradas en solitario ou en UTE por arquitectos de Madrid, Galicia, Xapón, Reino Unido, Países Baixos e Noruega.

Os cinco equipos de arquitectura que aspiran a facer o proxecto final para rehabilitar e ampliar Santa Clara para o seu uso como museo son Nieto Sobejano, Kengo Kuma, a UTE David Chipperfield-Carlos Seoane, KAAN Architecten e a UTE Snohetta-Alfonso Penela.

Terán tres meses para deseñar o anteproxecto para a rehabilitación de Santa Clara, para o que antes recibirán toda a documentación e estudos realizados sobre o convento e fixarase un día para que poidan visitar todo este recinto e coñecelo de primeira man.

CURRÍCULO DOS CINCO FINALISTAS

Nieto Sobejano é un estudo madrileño que, entre as súas obras, ten o Museo de Madinat ao-Zahra (Córdoba), o Museo de Moritzburg (Sajonia, Alemaña), o Museo de San Telmo (San Sebastián), o Museo Nacional de Escultura (Valladolid) ou o Museo Joanneum (Graz, Austria).

O xaponés Kengo Kuma é un dos arquitectos máis recoñecidos do mundo. É autor do Instituto de Belas Artes de Nezu (Tokyo), o V&A Museum of Design (Dundee, Escocia), a Casa dos Contos HC Andersen (Dinamarca) ou o Museo de Arte Moderno Odunpazari (Turquía).

O arquitecto británico David Chipperfield uniuse ao seu socio en Galicia, Carlos Seoane, para presentarse a este proceso. Seus son o Museo Neues e a Galería James Simon (Berlín), o Museo Jumex (México), o Jacoby Studiios (Alemania) ou o Amoreapacific (Seul, Corea do Sur).

O cuarto dos aspirantes é o estudo KAAN Architecten, con sede en Róterdam. O Real Museo de Belas Artes (Amberes, Bélxica), o Museo Catharijneconvent (Utrech), o Tribunal Supremo dos Países Baixos (La Haya) ou plan de actuación do Monte do Gozo son obras da súa autoría.

Por último, o estudo noruegués Snohetta, autor entre outros da nova biblioteca de Alexandría, a Ópera de Noruega (Oslo) ou o pavillón do Museo Conmemorativo do 11S en Nova York, preséntase en UTE co arquitecto vigués Alfonso Penela. Este último é autor da reconversión do Hospital Xeral como Cidade da Xustiza ou do Mercantil como sede do Celta.

ELECCIÓN DO XURADO

Ao mesmo tempo que se seleccionou os cinco finalistas deste proceso, a Deputación aprobou que persoas integrarán o xurado que estudará os anteproxectos que se presenten, co obxectivo de elixir o mellor deseño para a rehabilitación de Santa Clara.

Estará formado por doce persoas, maioritariamente homes e mulleres con titulación para poder desenvolver os proxectos, fundamentalmente equipos de arquitectura e museoloxía, como obriga a lexislación vixente pola propia natureza deste contrato.

O xurado estará presidido polo director do Museo, José Manuel Rey, e como vogais estarán a xefa de xestión do Museo, Sonia Mateos, o secretario da Deputación, Carlos Cuadrado, e as arquitectas Mari Carmen Gómez e Sara Piñón, do servizo provincial de Arquitectura. O secretario será o xefe do servizo de contratación, Pablo Montero.

Outros tres arquitectos, Belén Suárez, Rosa Magdalena e Jesús Irisarri, pola súa banda, foron propostos polo servizo de Patrimonio da Xunta, o Concello de Pontevedra e o Colexio Oficial de Arquitectos, respectivamente.

A selección complétase con dúas persoas arquitectas de recoñecido prestixio designadas pola Deputación, a galega Teresa Táboas e o portugués Gonçalo Byrne; e cunha persoa con coñecementos específicos en museoloxía, Pilar Fatás, directora do Museo de Altamira.