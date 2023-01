A Deputación impulsou no 2022 nove proxectos na cidade de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra impulsou ao longo deste pasado ano 2022 nove proxectos na cidade de Pontevedra.

A través de seis convenios asinados co Concello capitalino, leváronse a cabo as infraestruturas de servizo para a ampliación de Montecelo ou a rehabilitación interior da Casa do Concello, ambas as dúas en execución.

Tamén a reforma das vías de perímetro da praza de Barcelos, unha obra aínda sen comezar.

Ademáis a administración provincial impulsou na cidade do Lérez distintas actividades de saúde e lecer, ou de promoción da actividade física e do deporte.

E no último día do ano o Goberno local deu luz verde a outro investimento da Deputación, de 1,5 millóns de euros adicados á a renovación da iluminación pública na zona sur do centro urbano.

A esta listaxe habería que engadir outra a obras propias da Deputación que se desenrolan no municipio de Pontevedra. Así, a institución ten en marcha a rehabilitación do CEIP Daría González, na cidade infantil Príncipe Felipe, a recuperación ambiental da Xunqueira de Alba co traslado das dependencias propias do Parque de Maquinaria e da Imprenta Provincial e a musealización dixital do Palacete das Mendoza.