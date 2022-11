Absolven ou rebaixan a condena aos catro colaboradores en terra do narcosubmarino

Dúas das catro persoas condenadas a entre sete e nove anos de prisión por colaborar desde terra cos tres tripulantes do narcosubmarino que chegou ás costas galegas en 2019 con máis de tres mil quilos de cocaína foron finalmente absoltas.

Así foi despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aceptase os recursos presentados polos seus avogados contra a sentenza da Audiencia de Pontevedra.

Un deles, que fora condenado a sete anos de cárcere, foi exonerado ao entender o alto tribunal galego que a súa actuación, limitada á achega de roupa aos tripulantes, "non favorece nin facilita o tráfico de drogas, pois o seu obxectivo é o auxilio persoal".

Ao segundo home que absolve o TSXG, ao que tamén lle caeron sete anos de prisión por un delito contra a saúde pública, "non hai proba que o incrimine" xa que só se demostrou que coñecía a existencia dunha "eventual operación" e non a súa axuda ao tráfico de drogas.

Neste caso, os maxistrados si lle condenan a un ano de cárcere polo cánnabis que os investigadores acharon no seu domicilio cando o rexistraron pola súa relación coa operación.

O alto tribunal galego tamén aceptou de maneira parcial os que impulsaron os outros dous colaboradores, ao entender que os delitos que cometeron en relación co sumergible foron en grao de tentativa, polo que procede rebaixar as súas respectivas condenas.

Así, reduce de nove anos a 26 meses e de sete anos a 18 meses, o período de prisión para estas dúas persoas, ao soster que non participaron nas operacións previas ao transporte nin chegaron a ter a dispoñibilidade efectiva da droga.

O TSXG, por tanto, só confirma a condena de once anos de cárcere imposto a cada un dos tres tripulantes, o vigués Agustín Álvarez, considerado polas autoridades como o patrón do narcosubmarino, e as dúas persoas que lle acompañaron na súa singradura a través do Atlántico, os ecuatorianos Luís Tomás Benítez Manzaba e Pedro Roberto Delgado Manzaba.

Todos eles foron condenados por transportar entre Sudamérica e Galicia uns 3.068 quilos de cocaína, cuxo prezo no mercado ilícito sería de 123 millóns de euros.

Esta sentenza non é firme e pode ser recorrida ante o Tribunal Supremo.