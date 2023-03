Posible narcosubmarino na ría de Arousa: avistan un semisumerxible a un quilómetro de Vilaxóan

A Garda Civil mantén aberta unha investigación para pescudar a natureza dunha embarcación semisumerxible localizada a un quilómetro de Vilaxoán, na Ría de Arousa.

Cabe a posibilidade de que se trate dun narcosubmarino, aínda que non existe confirmación oficial e desde o instituto armado explican que, ata que consigan acceder á embarcación. As súas características, a priori, si coinciden coas que teñen os semisumerxibles que adoitan utiizar as redes do narcotráfico e co que apareceu na Ría de Aldán.

Segundo informou a Garda Civil, a media mañá deste luns un pescador alertounos porque divisara a proa dun semisumerxible. Estaba parado e semihundido, véndose só a parte dianteira.

Inmediatamente, o servizo marítimo da Garda Civil desprazouse ao lugar, nas inmediacións do peirao de Vilaxoán, e está a custodiar a embarcación.

Ademais, están a realizarse investigacións pola zona de costa para tentar determinar a actividade desta embarcación.

De momento, non se accedeu á embarcación, de modo que se descoñece se hai droga no seu interior ou se a tripulación continúa dentro. Tamén tentarán buscar á tripulación nas inmediacións, en costa.

Cando o pescador alertou de que o vía, a marea estaba baixa, pero agora está a subir, de modo que xa non se ve practicamente nada desta embarcación.

Ata a Ría de Arousa tamén se desprazaron medios aéreos da Garda Civil e o Servizo de Vixilancia Aduaneira.