Un dos acusados do narcosubmarino escúsase na amizade: "Estaba preocupado, es amigo de toda la vida y pedía auxilio"

Agustín Álvarez, un dos acusados, á súa chegada á Audiencia © Mónica Patxot Un dos acusados do narcosubmarino, á súa chegada á Audiencia © Mónica Patxot

O fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, acusa a Iago Serantes dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de substancias que causan grave dano á saúde co subtipo “superagravado” de extrema gravidade en atención á cantidade de droga -3.000 quilos-, o emprego de embarcación -o primeiro narcosubmarino detectado en Europa- e a integración a unha rede criminal internacional. É un dos sete acusados no caso do narcosubmarino de Aldán e el, con todo, sostén a súa total inocencia e calquera posible implicación nesta causa atribúea á súa amizade con outro dos procesados.

A declaración deste acusado centrou boa parte da mañá deste mércores na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, na que era a terceira sesión do xuízo, e expresou con tanto detalle que o tribunal suspendeu a vista antes de que terminase e o xuízo retomarase este xoves co seu testemuño.

Serantes, natural de Vigo con domicilio en Palma de Mallorca, enfróntase a trece anos e medio o pago de dúas multas de 300 millóns de euros e, con todo, sostén que a súa única relación co famoso narcosubmarino é colateral por mor dun dos seus mellores amigos desde a infancia, Agustín Álvarez, que viaxaba a bordo do semisumerxible e, segundo o fiscal, era o piloto -el negouno o luns-. Exculpou tamén ao seu pai e a Yago Rego, acusados como el.

Na súa extensa declaración, sostivo que estaba en Mallorca cando recibiu a través de sms e correo electrónico mensaxes de Agustín dicíndolle que "necesitaba auxilio donde veraneaba" e que necesitaba unha furgoneta e que falase con Rodrigo -o tamén acusado Rodrigo Hermida-. Ese lugar onde veraneara durante anos o seu amigo era Aldán, de modo que, segundo o seu testemuño, colleu un avión a Galicia para axudarlle.

Segundo este testemuño, ademais de desprazarse a Vigo, contactou con outro amigo común, o tamén acusado Yago Rego Rosende, que vivía en Lleida e tamén colleu un avión. Unha vez en Galicia, contactaron con Rodrigo Hermida, que, segundo asegurou, era amigo de Agustín, pero só coñecido seu.

Durante días de novembro de 2019, foi recibindo varias mensaxes a través dun número de teléfono e, fundamentalmente, dunha dirección de correo electrónico que non coñecía. Nesas comunicacións, segundo o seu testemuño, Agustín foi trasladando que necesitaba axuda na zona de Aldán, que a súa barca íase a pique ou que necesitaba roupa e comida na zona de Cíes.

O contido destas comunicacións saíu á luz este mércores a través da declaración do procesado, que negou calquera relación coa droga asegurando "eu son albanel, non teño ningún antecedente" e xustificouse en que tanto el como Yago Rego "estábamos muy preocupados, es amigo nuestro de toda la vida", o seu "mejor amigo", segundo dixo nalgún momento. "Estaba preocupado, es amigo de toda la vida y pedía auxilio", é, en síntese, a súa explicación.

Fronte a estes testemuño, o fiscal do caso foi sacando unha longa lista de conversacións de whatsapp que Serantes mantivo co seu pai, tamén acusado nesta causa, e en cuxo poder atoparon pequenas cantidades de cánnabis. Neles, fai referencia a unha "descarga" a "cinco paquetes" ou ao barco vaise a pique, ademais doutros máis crípticos que falan de "la vieja del visillo" ou "el negro".

Iago Serantes asegura que o seu pai nada ten que ver con este asunto, máis aló de que, cando viaxou de Mallorca a Vigo, o primeiro que fixo foi ir á súa casa e de que lle deixou o coche para moverse eses días.

O fiscal, en cambio, sacou á luz mensaxes intercambiados nos que o pai lle respondía nesas conversacións e el encargáballe que fose devolver a Decathlon unha serie de pezas de roupa e barras enerxéticas que el e Yago Rego compraron supostamente por encargo de Agustín. Ademais, preguntoulle por unha nota manuscrita localizada á beira da cama do seu proxenitor cunha lista de supostos encargos do piloto en apertos, que el xustificou alegando que a nota a fixo el alí, pero o seu pai non ten nada que ver.

Este acusado sostén a súa inocencia amparándose nesa amizade e engade que nunca soubo por que necesitaba axuda o seu amigo, máis aló do que el lle ía contando de que o barco podía afundirse ou de que necesitaba gasolina, roupa e víveres. Con todo, si recoñeceu que chegou un momento en que sospeitou e o 23 de novembro, día anterior a que o narcosubmarino acabase afundido en Aldán, el regresou a Mallorca e Rego a Cataluña.

"Pensábamos o suponíamos que algo raro había, por eso marchamos, pensamos que era algo ilícito", explicou. Aínda que asegurou non saber que, nun momento da súa declaración asegurou que si fixeron tanto el como Yago Rego e o seu pai elucubracións sobre que podía pasarlle ao seu amigo e "unha das suposicións que valoramos é que era un barco con droga".

Esta suposición é, segundo as súas explicacións, a que lle levou a falar nas conversacións co seu pai de "descarga" ou de "cinco paquetes".

Segundo sostivo, neses días en que estivo en Galicia falou co acusado Rodrigo, pero non falaron de ningún detalle do ocorrido, "solo hablamos de que Agustín necesitaba auxilio".

Pola sala de vistas tamén pasou este mércores o pai do acusado Rodrigo Hermida, esta para xustificar que na súa mesa de noite apareceu un sobre a nome de Rodrigo con 4.400 euros. Explicou que era un sobre reciclaxe co nome do seu fillo dos que lle daban para pagarlle por gañar partidos de fútbol no equipo no que xulgaba -este extremo tamén o confirmou un compañeira de equipo- e que o diñeiro é o que el recadara cobrando en B no restaurante que rexenta en Vigo.

Outros dous amigos da infancia de Agustín Álvarez, Iago Serantes e Yago Rego confirmaron que neses días previos os dous últimos pedíronlles se lles prestaran unha embarcación, un título PER, un camión e unha pickup. Ningún de deixouna.

O xuízo aínda ten pendente da declaración de tres acusados máis, Rodrigo, Yago Rego e o pai de Iago Serantes, que na primeira sesión da vista xa sostiveron a súa inocencia.