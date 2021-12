Xuízo polo alixo do narcosubmarino de Aldán © Mónica Patxot Xuízo polo alixo do narcosubmarino de Aldán © Mónica Patxot

Varias luces diferentes, unha procedente dun coche e outras de lanternas, resultaron fatais para os plans do grupo criminal que supostamente pretendía meter en Galicia os máis de 3.000 quilos de cocaína que cruzaron o Atlántico desde Brasil no primeiro narcosubmarino detectado en Europa. O mal tempo impediu descargar a droga nun barco para logo levala a terra e optouse por afundir a embarcación, salvar aos tripulantes e regresar máis tarde a buscar o cargamento. Con todo, esas luces truncaron os plans.

Así se puxo de relevancia este martes na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, o tribunal que xulga desde o luns a sete persoas pola súa implicación, en distinto grao, no alixo deste narcosubmarino. Na segunda sesión do xuízo pasaron pola sala de vistas oito axentes da Garda Civil e a Policía Nacional -a operación foi conxunta- que detallaron pormenores da investigación.

Dous axentes da Garda Civil detallaron a existencias das citadas luces. Segundo relataron, o 24 de novembro de madrugada atopábanse pola zona de Aldán, en Cangas, porque recibiran un aviso de que estivesen atentos a unha "embarcación inusual" e achegáronse ata a praia de O Foxo, onde atoparon un vehículo no que se atopaba un dos sete homes que finalmente están acusados neste xuízo, Rodrigo Hermida Bonilla.

Segundo indicou un dos axentes, alertáronis dunha "embarcación inusual", sen máis detalles. En realidade, a Garda Civil, a Policía Nacional e Axencia Tributaria xa buscaban un narcosubmarino tras recibir unha alerta días atrás procedente do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de Narcotráfico, con sede en Lisboa. Pero a información non se difundiu, tan só púxose en alerta ás Forzas e Corpos de Seguridade para que buscasen esa embarcación.

Os citados gardas civís atoparon o coche de Rodrigo Hermida sobre a unha da madrugada, co maleteiro aberto e as luces acesas cara á praia. Entrevistáronse con el e preguntáronlle que facía alí, ao que lles respondeu que "se enfadou coa súa noiva e quería desconectar un intre".

Rexistráronlle o maleteiro e atoparon tres bolsas con roupa sen estrear e barras enerxéticas. Estrañados, preguntáronlle polo motivo de tan estraña equipaxe e explicoulles que o coche era da súa irmá, que tiña un ximnasio, e que non sabía por que levaba esas bolsas.

Os gardas chamaron ao seu central e comprobaron que carecía de antecedentes, de modo que o deixaron ir, aínda que tamén recoñecen que si lles estrañou a súa presenza alí, pola hora e porque estaba "coas luces enfocando ao mar".

Cando deixaron ir a este acusado, miraron cara a onde enfocaban as luces do coche e viron outras luces, esta vez procedentes de lanternas, e a tres homes con neopreno que saían da auga por unha zona de rocas levando dúas maletas e unha bolsa.

Nese momento, achegáronse por un camiño seguíndolles a pista, os homes por unhas rocas e eles polo camiño, ata que os tres fuxitivos detectáronos. Segundo o seu relato, "démoslles o alto e empezaron a correr". Nese momento, "iniciamos a persecución", os dous axentes dividíronse para tentar pillalos, pero xa só lograron darlle alcance a un.

Atopárono cando se volveu a meter na auga, pero non conseguiu escapar porque "estaba moi canso". De feito, "tivemos que axudarlle a saír da auga", asegurou un dos gardas. Deixárono recuperar o alento tombado e alertaron á Comandancia para que lles enviase reforzos.

Nas inmediacións atoparon unha maleta e este home resultou ser Pedro Roberto Delgado, de orixe ecuatoriana e un dos tripulantes do narcosubmarino que o luns recoñeceu os feitos na primeira sesión do xuízo.

En canto aos outros dous fuxitivos, os citados gardas non os atoparon, pero un foi detectado horas máis tarde esa mesma mañá nunha pista próxima. Era tamén ecuatoriano, Luís Tomás Benítez, e tripulante. Atopárono axentes de seguridade cidadá da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra que este martes relataron que ía co neopreno aínda posto, non era do lugar e tiña acento suramericano, xusto o perfil que buscaban, por iso detivérono.

O terceiro era Agustín Álvarez, natural de Vigo, que logrou resgardarse nunha casa de madeira da zona, pero foi finalmente detido cinco días despois. Axentes de Greco Galicia atopárono e un deles relatou este martes na Audiencia que aínda levaba "o neopreno posto" cinco día despois, tiña "os beizos cuarteados" e estaba nun estado delicado de saúde que os levou a trasladalo ao hospital.

Pola sala de vistas tamén pasou este martes un axente de Udyco Galicia da Policía Nacional que relatou que seguiron a pista á roupa localizada no maleteiro do coche de Rodrigo e descubriron que a compraban nun Decathlon de Vigo.

Alí, revisando as cámaras de seguridade, e entrevistándose co persoal, descubriron que a roupa a compraran dous dos acusados, Iago Serantes e Iago Rosende. Ían no coche doutro procesado, e pddre de Iago Serantes, pero non hai constancia de que o pai leva o coche.

Este responsable de Udyco tamén revelou que seguiron a pista a movementos realizados presuntamente polos acusados que estaban en terra -os dous Iago e Rodrigo- para tentar contratar un barco, unha pickup e un camión supostamente para o traslado da droga, aínda que todos os intentos resultaron infrutuosos.

O xuízo continuará este mércores coa declaración de cinco testemuñas e previsiblemente tamén dos catro acusados que supostamente organizaron o narcotransporte desde terra para dar apoio aos tripulantes. Os tres negaron os feitos na primeira sesión, na que os tres tripulantes se reonocieron culpables.