Lección maxistral do Dr. Murillo, presidente de A.M.A., no Máster dos Profesionais da Medicina e o Dereito

O Dr. Diego Murillo, presidente de A.M.A. e da Fundación A.M.A., presidiu o acto de gradación e pronunciou a lección maxistral da 4ª edición do Máster de Valoración de Dano Corporal, Pericia Médica e Resolución Extraxudicial de Conflitos de Responsabilidade Sanitaria, desenvolvido e impartido por Profesionais da Medicina e o Dereito (PROMEDE), a Asociación Española de Dereito Sanitario (AEDS) e a Sociedade Española de Dano Corporal.

O presidente de A.M.A. impartiu unha interesante e versada lección maxistral sobre Pericia Médica no ámbito da Responsabilidade Civil Profesional. Ao acto, que foi clausurado pola vicepresidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, asistiron numerosas personalidades do ámbito sanitario e xurídico, que seguiron con especial interese a documentada exposición do Dr. Murillo. Entre elas, o Dr. Juan Abarca, conselleiro delegado de PROMEDE e presidente de HM Hospitais; Ricardo de Lorenzo, presidente da Asociación Española de Dereito Sanitario; Eugenio Laborda, presidente da Sociedade Española de Valoración Médica do Dano Corporal; e Pedro Casado das Heras, coordinador do Máster e profesor da Universidade CEU San Pablo.

O Dr. Diego Murillo iniciou a súa intervención con referencias e datos contrastados sobre a necesidade para todos os profesionais sanitarios de contar con coberturas de Responsabilidade Civil Profesional. A.M.A. foi a primeira compañía en ofrecer ao noso colectivo este produto "cando ninguén máis quería facelo", hai case 30 anos. En consecuencia, segundo manifestou, "en A.M.A. coñecemos ben cales son as súas necesidades, préstamos un servizo de calidade e garantimos protección, confianza e tranquilidade".

O aumento do número de reclamacións, ata un 25% en 2021, supón, na súa opinión, "un grave problema para os sanitarios que, ademais, están a vivir outras dificultades como a sobrecarga asistencial, a falta de recursos e uns salarios que son dos peores de Europa".

O cambio na relación médico-paciente, o maior nivel de información dos cidadáns que adquiren a través dos medios de comunicación e de internet e os avances tecnolóxicos explican a excesiva proliferación de reclamacións, provocando con iso un aumento da medicina defensiva por parte dos profesionais "que non parece evitar as denuncias e, en cambio, si incrementa os custos sanitarios".

En relación á pericia médica, destacou o seu papel relevante nos procedementos de responsabilidade sanitaria, "que son de gran complexidade e requiren de informes especializados". Para o presidente de A.M.A. "é moi importante que o perito teña coñecementos xurídicos" e que conte con experiencia práctica na súa especialidade.

Neste contexto, o Dr. Murillo fixo mención á actual aplicación do Baremo de Accidentes de Tráfico para estes procedementos, "que non resolve os problemas que se presentan no ámbito da responsabilidade civil sanitaria".

"Creo -subliñou- que a aprobación dun baremo específico de danos sanitarios é, sen ningunha dúbida, unha das grandes materias pendentes da nosa sanidade".