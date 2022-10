Emotiva homenaxe ao doctor Diego Murillo na entrega de premios do Colexio de Ópticos-Optometristas de Andalucía

O doutor Diego Murillo, presidente de A.M.A. e da Fundación A.M.A. foi nomeado Colexiado de Honra polo Colexio de Ópticos-Optometristas de Andalucía con motivo da segunda edición dos Premios Daza de Valdés, recoñecemento que lle foi outorgado "pola súa dedicación, apoio e compromiso cos profesionais sanitarios" en beneficio da sociedade.

O acto, con numerosas mostras de emotividade e agarimo, estivo conducido por Cristóbal Cervantes, quen glosou a figura do doutor Murillo, destacando o seu esforzo e bo facer á fronte de A.M.A., así como os seus recoñecidos méritos, a través a proxección dun emotivo vídeo sobre a súa traxectoria, que foi moi aplaudido polos numerosos asistentes ao acto.

A presidenta do Colexio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, Branca Fernández Piñeiro, enxalzou con respecto e agarimo a figura do doutor Diego Murillo e agradeceu ao presidente de A.M.Ao excelente traballo que desenvolve en favor dos profesionais sanitarios, para que estes poidan exercer o seu traballo coas mellores garantías.

Igualmente, o presidente do Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez, congratulouse de compartir recoñecemento cunha personalidade tan destacada no mundo da sanidade como o doutor Murillo.

Para o presidente de A.M.A. recibir a distinción é "unha gran satisfacción e un gran orgullo" ademais de ter "un inestimable valor como profesional médico e como ser humano", xa que representa un recoñecemento a toda a traxectoria profesional "ao longo da miña xa dilatada vida dedicada á Sanidade".

Durante a súa intervención, Diego Murillo tamén tivo palabras de eloxio para o Colexio de Ópticos-Optometristas de Andalucía "polo traballo excepcional e moi necesario" que desenvolven, "prestigiando a profesión e prestando gran axuda a toda a sociedade".

A continuación referiuse a A.M.A., "unha entidade constituída por uns piares básicos baseados na solidariedade, a axuda e a confianza", que ademais é a única especializada no sector e que, por esta razón, "está sensibilizada e totalmente implicada" nas necesidades dos Colexios, Consellos e Institucións sanitarias.

O acto tivo lugar no Real Alcázar de Sevilla e contou coa presenza, entre outros, da tenente alcalde da área de Presidencia do Concello de Sevilla, Sonia Gaya; do presidente do Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez; o decano do Colexio Nacional de Óptico-Optometristas, Eduardo Morán; do presidente do Consello Andaluz de Dentistas e conselleiro de A.M.A., Luís Cáceres; ademais doutros presidentes de Colexios Profesionais sanitarios de diferentes comunidades e provincias.