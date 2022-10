Dr. Diego Murillo, presidente de A.M.A.: "Protexendo o médico garántese a seguridade do paciente"

O presidente de A.M.A. e da Fundación A.M.A., Dr. Diego Murillo, participou hoxe nunha mesa redonda sobre Seguridade do Paciente organizada por Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos na que distintos expertos do sector sanitario debateron sobre como reducir os riscos, erros e danos que sofren os pacientes durante a prestación da asistencia sanitaria.

Diego Murillo iniciou a súa intervención facendo referencia á Lei de Autonomía do Paciente, unha norma que cumpre 20 anos e que "supuxo un antes e un despois para os profesionais sanitarios".

Segundo explicou, o paciente foi adquirindo unha actitude "cada vez máis activa", mentres que o médico "perdeu autonomía" e actúa "baixo a ameaza constante dunha demanda".

Ante esta situación, o Dr. Diego Murillo quixo recalcar a "necesidade imperiosa" para o sanitario de dispoñer dun Seguro de Responsabilidade Civil Profesional, como os que ofrece A.M.A., compañía que conta con case 600.000 profesionais que subscribiron estas coberturas.

"Protexendo ao médico garántese a seguridade do paciente", afirmou Diego Murillo, quen citou tamén a aprobación do baremo para danos sanitarios como elemento que achegaría seguridade xurídica ao paciente.

"Esta carencia de baremo específico prexudica ao noso colectivo médico, aos pacientes en xeral e ata ao propio sistema xudicial", sinalou.

Igualmente importante é, na súa opinión, a formación dos profesionais para previr posibles reclamacións, especialmente en asuntos como o consentimento informado, a elaboración da historia clínica ou a comunicación co paciente.

Para finalizar, tras reiterar que "o compromiso de A.M.A. cos sanitarios é sagrado", tivo palabras de recoñecemento cara aos Colexios Profesionais e especialmente ao Consello Xeral "polo gran labor que desenvolven".

Xunto ao presidente de A.M.A. participaron na xornada Pilar Aparicio, directora xeral de Saúde Pública e Calidade e Innovación do Ministerio de Sanidade; Tomás Cobo, presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos (CGCOM) e da Fundación para a Formación da Organización Médica Colexial, e Daniel Arnal, presidente do Comité de Calidade e Seguridade do Paciente da Sociedade Europea de Anestesioloxía e Coidados Intensivos.

Interviñeron tamén Nuria Prieto, conselleira técnica da Subdirección Xeral de Calidade Asistencial do Ministerio de Sanidade, e Manuela García Romero, vicepresidenta segunda do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos.

Pilar Aparicio fixo un repaso das principais ferramentas que se desenvolveron no Ministerio, baixo a máxima aplicada na práctica médica do ‘primun non nocere’ (o primeiro é non facer dano). Tamén Manuela García Romero, como impulsora e líder do curso Seguridade do Paciente, agradeceu ao Ministerio e á Fundación A.M.A. o traballo que desenvolven en favor dos profesionais sanitarios.

Pola súa banda, Tomás Cobo, como anfitrión e presidente da OMC, agradeceu o traballo de todas as institucións que traballan na seguridade do paciente e do apoio do Dr. Diego Murillo, como presidente da Fundación A.M.A. en favor dos profesionais sanitarios. E agradeceulle especificamente ao Dr. Murillo as súas importantes demandas sobre o baremo sanitario e o traballo que desenvolve A.M.A. en favor da formación dos profesionais para previr posibles reclamacións con iniciativas e consellos sobre o consentimento informado, a elaboración da historia clínica ou a comunicación co paciente e os seus familiares.