O presidente de A.M.A. recibe o título de Colexiado de Honra con Medalla de Ouro do Colexio de Dentistas de Sevilla

O Dr. Diego Murillo, presidente de A.M.A., foi nomeado Colexiado de Honra con Medalla de Ouro do Colexio de Dentistas de Sevilla en recoñecemento á súa dilatada vida profesional dedicada á Sanidade e os seus profesionais. Trátase da máxima distinción que outorga esta institución colexial.

O acto, celebrado na Real Academia de Medicina e Cirurxía de Sevilla, estivo presidido polo presidente do Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, e por Luís Cáceres, presidente do Colexio Oficial de Dentistas de Sevilla e do Colexio Andaluz de Dentistas, ademais de membro do Consello de Administración de A.M.A.

Tamén asistiron, entre outras autoridades, o vicepresidente da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Sevilla, Blas Rodríguez de Quesada; a tenente de alcalde e delegada de Saúde do Concello de Sevilla, María Encarnación Aguilar Silva; o presidente da Academia Iberoamericana de Farmacia, Agustín García Asuero; e numerosos presidentes de colexios profesionais sanitarios e membros do Consello de Administración de A.M.A.

Todas as autoridades enxalzaron a figura do Dr. Murillo, a súa capacidade de esforzo e o seu gran traballo e respaldo aos colexios profesionais sanitarios e, en concreto, o seu defensa da odontoestomatología en España.

O presidente do Parlamento de Andalucía tivo palabras de gran afecto cara a Diego Murillo e, como exemplo da súa dedicación aos sanitarios, rememorou a ocasión na véspera dun día de Noiteboa cando tivo que recorrer persoalmente ao presidente de A.M.A. porque os médicos cordobeses quedáronse sen coberturas doutros seguros, e tivo que pedirlle o favor de que os cubrise A.M.A., ao que Diego Murillo respondeu sen dilación nesa data tan sinalada para garantir esas coberturas.

Pola súa banda, Luís Cáceres enumerou unha exhaustiva relación de méritos e resaltou a gran xenerosidade, honestidade, tesón e compromiso do Dr. Murillo, condicións que fixeron que a Xunta de Goberno do colexio de Dentistas de Sevilla considerase por unanimidade outorgarlle as máis altas distincións pola súa longa traxectoria.

O Dr. Diego Murillo, destacou que o título “é unha honra e ten un inestimable valor sentimental e profesional” e fixo un breve repaso á súa vida e traxectoria desde os seus inicios como médico xinecólogo, fundador do sanatorio da nosa Señora de Mercé en Pontevedra ata a creación de A.M.A, seguramente o “maior éxito” da súa vida profesional. “Foron anos difíciles, como todo o que nace indefenso, pero vós, os sanitarios andaluces, do mesmo xeito que os galegos, sempre estivestes aí, e é de xustiza que hoxe o recoñeza e agradeza”, lembrou.

O presidente de A.M.A. tivo palabras de recoñecemento cara á figura de Luís Cáceres, de quen dixo está a desenvolver “un gran traballo” á fronte do Colexio de Dentistas de Sevilla, de maneira que se consolidou como entidade profesional sanitaria “que #ver, de verdade, polos intereses dos dentistas sevillanos” facendo fronte a problemas como o intrusismo ou a precaria situación dos mozos odontólogos.

Tamén citou as campañas de atención a nenos bielorrusos que o Colexio puxo en marcha, coa axuda económica de A.M.A. e o labor desinteresado de dentistas voluntarios.