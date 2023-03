O presidente de A.M.A., o Dr. Diego Murillo, distinguido na clausura do 125 aniversario do Colexio de Enfermería de Málaga

O Dr. Diego Murillo, presidente de A.M.A., AMA Vida e Fundación A.M.A. foi distinguido polo seu compromiso e apoio aos profesionais durante a clausura dos actos do 125 aniversario do Colexio de Enfermería de Málaga, nos que A.M.A. participou activamente como patrocinador oficial.

O acto, que se celebrou no Auditorio Edgar Neville da Deputación Provincial de Málaga, estivo presidido polo alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, e José Miguel Carrasco, presidente do Colexio de Enfermería de Málaga.

Tamén asistiron a vicepresidenta segunda da Deputación Provincial de Málaga, Natacha Rivas, o delegado territorial de Saúde e Consumo, Carlos Bautista, o presidente do Colexio de Médicos, Pedro Navarro, así como membros da Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA) e personalidades do ámbito sanitario.

O presidente do Colexio tivo palabras de recoñecemento e afecto cara ao Dr. Diego Murillo e destacou a importancia de contar co respaldo de empresas e institucións que como A.M.A. están comprometidas coa promoción e o desenvolvemento da enfermería na provincia e en toda España.

Tras agradecer o recoñecemento profesional e as mostras de afecto, o Dr. Diego Murillo destacou a "dedicación" e o "compromiso" dos profesionais de Enfermería, de quen dixo son "un elo imprescindible no sistema sanitario" que contribúen "de maneira substancial á mellora da saúde pública". "Ben orgullosos vos podedes sentir dese compromiso que mostrades coa excelencia e en favor da calidade asistencial e da seguridade do paciente", afirmou.

A continuación, o presidente de A.M.A. fixo un repaso da traxectoria do Colexio de Enfermería desde 1987, cando naceu o "Colexio de Practicantes e Dentistas" pasando despois por distintas denominacións ata a actualidade e "en todo momento mantivéchedes a esencia da cultura do coidado" e "dando exemplo sempre de esforzo, tenacidade e de humanidade".

En nome de A.M.A., o Dr. Murillo reiterou o seu compromiso cos profesionais de Enfermería, que terán sempre na mutua "o mellor aliado" para o exercicio da profesión, "con todas as garantías e proteccións", grazas a unha ampla e variada gama de seguros, entre os que destacou o Seguro de Responsabilidade Profesional que A.M.A. creou hai máis de 30 anos e desde entón se mantivo para que "os sanitarios poidan traballar coas mellores garantías ante calquera tipo de demanda".