Caldas de Reis estala ante o enésimo día sen médicos no centro de saúde

Nin un médico de garda había este sábado no centro de saúde de Caldas, segundo denuncia o goberno municipal. E no PAC, a situación non era mellor. Só había dúas enfermeiras que derivaban aos pacientes a outros centros de saúde da provincia.

"Esta situación é insostible e totalmente inaceptable", lamenta o alcalde, Juan Manuel Rey, ao ser o PAC de Caldas a referencia para todos os pacientes da comarca.

A ausencia de médicos "vense repetindo moitos días nos últimos meses", segundo o rexedor, que apunta que esta mesma semana formáronse longas colas á entrada dunha clínica privada de Caldas ao non haber médicos no centro de saúde.

As urxencias extrahospitalarias do PAC de Caldas atenden a unha poboación de 21.000 persoas dos municipios de Cuntis, Moraña, Portas e Caldas, nun ámbito territorial de 211 quilómetros cadrados, cunha gran dispersión de poboación.

Ante esta situación, o alcalde convocará un pleno extraordinario urxente para que os tres grupos políticos se posicionen ante esta problemática e para esixir á Xunta de Galicia que solucione con rapidez a dotación de persoal médico no centro de saúde de Caldas.

Rey avanza que o PSOE denunciará a estratexia de "enfraquecemento e desmantelamento" da sanidade pública por parte do Partido Popular para favorecer á sanidade privada, "o que acaba repercutindo en toda a cidadanía", especialmente nos máis desfavorecidos.