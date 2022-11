O plantel de Ence volve aos seus postos de traballo para producir, en probas, con augas da depuradora

Fábrica de Ence en Lourizán © Mónica Patxot

Ence volve á normalidade. Polo menos, no que a número de traballadores refírese. A pasteira deu por finalizado o Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) aprobado o pasado 27 de xullo como consecuencia da prealerta por seca e os preto de 400 traballadores directos volven exercer as súas funcións.

"O día 2 deuse por finalizado e esta semana xa se van incorporando todos os compañeiros nas súas quendas", afirma o presidente do comité de empresa de fábrica, Manuel Rivas.

Con todo, a actividade da fábrica está aínda lonxe de ser a que era antes deste parón. Durante o ERTE, a tubaxe que envía auga desde a presa Bora ata Lourizán sufriu unha avaría cuxa reparación é moi custosa, ao redor de medio millón de euros, e carece aínda do pertinente permiso municipal e de prazos de execución.

Diante desta situación, a empresa puxo en marcha un sistema de captación provisional para abastecerse de auga reciclada saída da depuradora de Os Praceres. Explican os traballadores que que este proxecto atópase xa en fase de probas e que servirá para manter a actividade ante novos episodios de seca.

"A produción está parada, este venres imos probar a captación de augas da EDAR para ver canta se pode usar e se se poden arrincar as caldeiras e demais", explica o representante dos traballadores que espera recuperar a plena normalidade no prazo dun mes.

"Coa tubaxe de Bora poderíase captar auga ao mesmo tempo que se vai reparando", puntualiza o empregado confiando en que entre ambas as fontes a produción de pasta de papel poida recuperarse con normalidade.

A incorporación dos traballadores foise realizando de forma progresiva. O persoal de oficinas, uns 150 empregados, non chegaron a verse afectados directamente polo ERTE, mentres que unha parte dos da fábrica comezaron a regresar aos seus postos de traballo despois de esgotar as súas vacacións e días libres para realizar labores de mantemento. Desta forma o ERTE foi afectando a uns 60 integrantes do persoal de forma rotatoria.

Co paso dos días, o número de traballadores en activo foi crecendo ata que esta semana retomaron as súas funcións os da quenda de noite, co que o expediente se dá por extinguido.

Con todo, a preocupación polo futuro dos seus empregos segue instalada na mente do persoal. "Tiñamos ganas de saír do ERTE, agora a ver se empezamos a ver fume saír polas chemineas. Pero seguimos pendentes da sentenza do Supremo, que se está atrasando, queremos que se resolva canto antes, para ben ou para mal", conclúe Rivas.