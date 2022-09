Os traballadores de Ence convocan unha manifestación antes de que o Supremo decida sobre o futuro da fábrica de Lourizán

Os presidentes dos Comités de Fábrica e Oficinas Centrais de Ence e representantes das empresas auxiliares © Mónica Patxot O presidente do Comité de Empresa da Fábrica de Ence, Manuel Rivas © Mónica Patxot

O Comité de Empresa da Fábrica de Ence, o Comité de Oficinas Centrais e representantes de empresas auxiliares, e sectores loxístico e forestal convocaron unha manifestación polas rúas de Pontevedra para o vindeiro venres 30 de setembro, ás oito da tarde.

Esta mobilización, que esperan que sexa "masiva", producirase tres días antes de que o Tribunal Supremo se reuna para ditar sentenza sobre o primeiro dos tres recursos de casación contra as sentenzas da Audiencia Nacional que declaraban a nulidade da prórroga da concesión de Pontevedra. Segundo informou a compañía no seu informe trimestral á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) o alto tribunal reunirase o 4 de outubro.

O presidente do Comité de Empresa da Fábrica de Ence, Manuel Rivas, explicou que "con esta manifestación queremos poner latente delante de la opinión pública y la clase política nuestro deseo de seguir trabajando en Ence Lourizán antes del fallo de Supremo que va a decidir nuestro futuro". "Llevamos tres años viviendo una situación de agobio, incertidumbre e impotencia", dixo o representante do persoal da fábrica pasteira.

A presidenta do Comité de Oficinas Centrais, Ana Cedeira engadiu que "a las puertas de una recesión económica consideramos que cerrar una empresa responsable socialmente y rentable económicamente es una irresponsabilidad que pone de manifiesto la incompetencia de la clase política".

Segundo Ana Cedeira os políticos "han participado en un bochornoso linchamiento a la clase obrera trabajadora" e "lejos de buscar soluciones racionales se han dedicado a engañar y a enturbiar con propuestas irreales". Esta portavoz asegurou que a platilla de Ence está nunha "situación límite" e por ese motivo expresaron "nuestro deseo de que el Tribunal Supremo ponga sensatez y cordura en todo este proceso".

Nestes momentos a fábrica de Lourizán leva case dous meses sen actividade desde que a compañía viuse obrigada a parar como consecuencia do baixo nivel do caudal do río Lérez debido á seca. Por este motivo a dirección presentou un expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) que afecta a unhas 60 persoas cada día.

Manuel Rivas sinalou que "creemos que en 7 o 10 días podremos estar arrancando o incluso ya en marcha" algo que supoñen porque "el río está recuperando el nivel con las últimas lluvias", aínda que lembrou que a decisión depende de Augas de Galicia e da empresa, que aínda non anunciou nada "oficialmente".

Por último, Ana Cedeira lamentou que "los políticos con esa irresponsabilidad, esa incompetencia, esa insensatez, ese egoísmo por su interés político, siempre nos han utilizado" polo que lles pediu que "basta ya" e que lles deixen seguir traballando en Lourizán.