Sanidade trasladará ao Provincial varios servizos de Montecelo cando reforme o hospital actual

Diversos servizos asistenciais que a área sanitaria de Pontevedra presta actualmente no Hospital Montecelo deberán mudarse temporalmente ao centro da cidade. Así o anunciou este martes o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Tras reunirse co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, Rueda indicou que, cando se complete a ampliación de Montecelo, abordarase a reforma integral do edificio actual de hospitalización, o que provocará o traslado de certas unidades.

Por iso é polo que, por agora, a Xunta non pense nun uso que non sexa o sanitario para o Hospital Provincial, xa que será este o lugar o que, de maneira temporal, acollerá os servizos sanitarios que non poidan prestarse en Montecelo polas obras.

Esta situación provisional podería estenderse "ata cinco anos", segundo engadiu Fernández Lores, que acudía a este encontro para interesarse polos usos que terá o Provincial.

En todo caso, "non nos pechamos a escoitar propostas de futuro", subliñou Rueda.

Na reforma do inmoble actual, lembrou o presidente galego, a Xunta investirá uns 30 millóns de euros. Esta actuación comezará tras completarse a construción do novo edificio.

A este respecto, Rueda mantivo que o Gran Montecelo segue tendo finais de 2023 ou principios de 2024 como data para a finalización das obras da súa primeira fase.

Por agora, celebrou o dirixente autonómico, esta actuación logrou esquivar a escaseza de materiais que paralizou numerosa obra pública en todo o país, polo que a Xunta non tivo que atrasar as súas previsións.

A INTERMODAL, A FINAL DE ANO

Esta crise de materiais si atrasou o final da obra da estación intermodal de Pontevedra que, segundo garantiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estará finalizada antes de que termine o ano 2022.

O alcalde asegurou que este atraso é "entendible" porque "nos está pasando a todas as administracións", unha compresión que agradeceu o propio Rueda, que destacou a colaboración prestada polo Concello para abordar esta actuación.