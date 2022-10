Masiva asistencia á manifestación en defensa da Atención Primaria no Salnés

Manifestación en defensa da Atención Primaria en Vilagarcía © PSdeG-PSOE José Manuel Ribadomar, portavoz da Plataforma SOS Sanidade Pública O Salnés, lendo o manifesto © BNG O Salnés

Os organizadores da manifestación en defensa da Atención Primaria no Salnés consideran un éxito a convocatoria cunha asistencia masiva tanto de cidadanía en xeral como de representantes institucionais e de diversas formacións políticas, que completaron o percorrido entre a Casa do Mar de Vilagarcía e a Praza de Galicia onde o portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública Salnés, José Manuel Ribadomar, lía un manifesto.

Os alcaldes de Vilagarcía, O Grove, A Illa de Arousa, Cambados, Meis e Meaño acudían a esta cita do mesmo xeito que o secretario xeral do PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso; e a deputada do BNG, Montse Prado, do mesmo xeito que representantes das distintas corporacións municipais do Salnés e persoal sanitario da contorna.

A protesta centrábase en denuncia a "constante deterioración" e o desmantelamento da sanidade pública en Galicia. No manifesto, Ribadomar culpaba desta situación ás políticas aplicadas polos gobernos do Partido Popular desde a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

Cualificou de "dramático" o estado en que se atopa a Atención Primaria con dificultades para que a cidadanía poida ser atendida. Sinalou tamén que na comarca do Salnés faltan pediatras na maioría dos concellos; falta persoal nos Puntos de Atención Continuada que provocan mesmo peches; as listas de espera para a primeira consulta superan os quince días na atención telefónica; peche de servizos de urxencias e falta de ambulancias.

O portavoz da plataforma expuxo que estas carencias sitúan ao Salnés como unha referencia no déficit da asistencia sanitaria. Reclamou un xiro nas medidas fixando uns mínimos de dispoñibilidade de centros e persoal por habitante que garanta unha asistencia sanitaria presencial e de calidade; a apertura dunha rede de centros sanitarios reabrindo consultas, centros de saúde, PACs e Urxencias clausurados nos últimos anos.

Tamén reivindican máis dotación de persoal sanitario para o correcto funcionamento dos centros de saúde con novas especialidades profesionais; dotación dun orzamento extraordinario; e unha negociación con todos os axentes sociais e administracións locais para planificar as accións necesarias para acometer estas medidas. José Manuel Ribadomar lamentou que gobernos do Partido Popular como o do Concello de Sanxenxo non apoiasen estas reivindicacións e garantiu que a plataforma seguirá traballando para demandar unha sanidade pública e de calidade.