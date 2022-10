O Centro de Saúde de Vilanova xa conta cun novo retinógrafo

Retinógrafo © Sergas

A Xunta de Galicia ven de incorporar á dotación tecnolóxica do centro de saúde de Vilanova de Arousa un novo retinógrafo, cun investimento de máis de 18.000 euros.

Para efectuar as revisións de retina, o Servizo Galego de Saúde (Sergas) introduce esta aparataxe coa que efectuar retinografías dixitais, son unhas probas que permiten o diagnóstico precoz das enfermidades oculares máis frecuentes en pacientes diabéticos, pero tamén previr a cegueira nestes doentes.

A realización destas probas co novo retinógrafo no centro vilanovense facilita, ademais da detección e o tratamento nos tempos recomendados, evitar desprazamentos de pacientes aos centros hospitalarios, adecuando os recursos específicos de Oftalmoloxía e facilitando a comunicación e coordinación entre os niveis asistenciais.

Este novo equipo garante unha imaxe de alta calidade e supón vantaxes para os profesionais posto que ou seu uso é sinxelo e versátil. O retinógrafo, emprazado nunha platafoma móbil, ubícase nun espazo no centro de saúde vilanovense que permite a realización destas probas de xeito confortable para os pacientes e profesionais.

As afectacións da retina son unha complicación frecuente da diabetes. Provoca diversas lesións na retina -retinopatía diabética- que, aínda que nas súas fases iniciais non amosan ningunha síntomatoloxía, ao longo da súa evolución natural sen tratamento poden levar a unha diminución da agudeza visual e mesmo á cegueira. O máis importante é que, se se tratan de forma adecuada e precoz, é posible atenuar ou mesmo evitar por completo a afectación da visión.

As retinografías dixitais transmítense a través da rede aos profesionais de Medicina de Familia, así coma aos efectivos que habitualmente prestan asistencia sanitaria ás persoas con diabetes. Todos eles reciben previamente a formación necesaria para a valoración e interpretación das imaxes do fondo de ollo.

No caso de detectar ou sospeitarse lesións, as imaxes son transferidas automaticamente aos respectivos especialistas da Área Sanitaria para a súa valoración. Sómentes no caso de que se confirmen lesións de retinopatía diabética cítase ao paciente nas consultas de oftalmoloxía para o seu tratamento e seguimento. As persoas con resultados normais reintégranse á programación para que se lles realicen novos controis de xeito regular, cunha periodicidade dun a tres anos segundo as características individuais de risco de desenvolver retinopatía diabética.