O BNG de Meis alerta de problemas de inundacións nunha estrada recentemente reformada

A estrada que conecta as localidades de San Salvador e Arosa, no municipio de Meis, presenta problemas de inundaciones que poñen en risco a seguridade viaria. Trátase dunha vía na que o pavimento foi mellorado recentemente, polo que desde o BNG xa presentaron unha petición para que o Concello arranxe canto antes este problema.

"Todos os veciños coinciden en que o técnico foi avisado, en máis dunha ocasión, que no lugar da pavimentación pasaba un desaugadoiro que levaba a auga por debaixo da vía até os campos situados debaixo", alegan desde o Bloque remarcando que "nunha desas ocasións os veciños comentáronlle ao técnico, en presencia da alcaldesa, que non se podía cegar o desaugadoiro porque a estrada ía ficar inundada".

Denuncian desde a formación nacionalista que estes avisos non se tiveron en conta e alertan que "a zona sempre tivo problemas no inverno e van agravarse moitísimo máis, despois da actuación realizada, en canto cheguen as choivas". De feito, a pasada semana despois duns días de choiva xa se formou un "tremendo charco" que dificultaba o tránsito de peóns e vehículos.

Por iso desde o BNG piden "que se solucione o problema de inundacións no lugar de Guimeráns, na parroquia de San Martiño, no prazo máis breve posíbel". Esixen desde a oposición que "se abra de xeito inmediato unha investigación para poder aclarar de quen é a responsabilidade de semellante desfeita e que a investigación sexa levada o coñecemento do pleno de Meis para solicitar responsabilidades polo dano ocasionado".