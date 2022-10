Enxeñaría Forestal estudará como incentivar os propietarios para que adapten os montes ao cambio climático

Definir estratexias de resposta que permitan mellorar a resistencia e a capacidade de adaptación dos bosques europeos ante os efectos do cambio climático é o obxectivo central dun proxecto europeo chamado Resonate, no que participan 20 institucións e organismos de doce países, entre os que se atopa a Universidade de Vigo.

Entre as novas accións a desenvolver atópase o estudo sobre os incentivos a propietarios forestais para que adapten os seus traballos de silvicultura aos efectos do cambio climático, que a Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra levará a cabo xunto coa Universidade de Copenhague e a Czech University of Life Sciences.

Como explica o director da escola de Enxeñaría Forestal, Juan Picos, existen "tres grandes perturbacións orixinadas polo cambio climático e que poderían ter efectos" sobre a xestión das masas forestais, como son "o aumento das secas e do risco de incendios e a posibilidade de que existan novas pragas que danen ao arborado".

A estas súmase un cuarto factor de análise, como son as implicacións que poden ter nos traballos silvícolas as políticas para contrarrestar o cambio climático, como restricións a determinado tipo de plantacións ou medidas orientadas "á recuperación da biodiversidade".

Partindo deste escenario, o obxectivo deste estudo será o de "determinar a capacidade dos propietarios forestais para modificar a súa silvicultura e que incentivos necesitarían para facelo", cuestións coma axudas económicas directas, á posibilidade de contar con "plantas melloradas ou resistentes a enfermidades" ou dispor de seguros ou de asesoramento.