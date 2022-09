O Consello da Maxistratura de Bos Aires coñece o proxecto "funcional" dos xulgados da Parda

Visita do Consello da Maxistratura da Cidade Autónoma de Bos Aires (CABA) ao edificio xudicial da Parda © Xunta de Galicia

O novo edificio xudicial da Parda recibiu este martes unha visita de índole internacional na que as autoridades do ámbito da Xustiza puideron presumir das novas instalacións inauguradas no ano 2019. Visitou o inmoble unha delegación con membros do Consello da Maxistratura da Cidade Autónoma de Bos Aires (CABA).

Durante a visita, acompañáronos o director xeral de Xustiza, José Tronchoni; a xuíza decana de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre; e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López.

Belén Rubido explicou a adaptación do novo edificio ao funcionamento da xustiza en España. Tras o percorrido, segundo a información facilitada pola Xunta, os maxistrados "valoraron especialmente a funcionalidade das instalacións".

Por parte da Xunta de Galicia, lembran que este edificio supuxo un investimento de 21,5 millóns de euros e buscou darlle resposta á demanda de espazo requirido pola Administración de Xustiza en Pontevedra.

Os representantes do Consello da Maxistratura da Cidade Autónoma de Bos Aires tamén visitaron este martes a nova Cidade da Xustiza de Vigo, ao considerar a Xunta que son as máis importantes infraestruturas xudiciais construídas en Galicia.

José Tronchoni explicou ás persoas visitantes o compromiso do Goberno galego coa mellora das instalacións ao servizo da Administración de Xustiza, do que son mostra os dous edificios visitados. Ambas obras sumaron un investimento superior aos 63 millóns de euros e forman parte do Plan de Infraestruturas Xudiciais, dotado con 125 millóns de euros.