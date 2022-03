Os xuíces pontevedreses poñen deberes á Xunta: que as obras dos vellos xulgados terminen "canto antes"

Os xuíces e xuízas de Pontevedra urxen que as obras de acondicionamento pendentes no edificio antigo dos xulgados da Parda tras a construción e mudanza da nova sede xudicial contigua se executen "canto antes".

Así llo trasladaron esta semana ao presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, que se reuniu con eles en Pontevedra e escoitou as súas peticións. Pedíronlle, en concreto, que intermedie coa Xunta de Galicia, administración competente na dotación de infraestruturas xudiciais, para que axilice os traballos.

A xuíza decana de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre, tomou a palabra en representación dos titulares dos órganos unipersoais e da Audiencia Provincial de Pontevedra para explicar as súas demandas e detívose, en especial, na situación do xulgado de garda, unhas dependencias sobre as que os sindicatos levan anos queixándose.

Estas dependencias necesitan unha actuación inmediata, pois non dispoñen de sistema de gravación nin de ventilación na sala de vistas e os calabozos nos que esperan os detidos "non están en boas condicións".

Á beira do xulgado de garda, no semisótano dos xulgados, atópanse as dependencias do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), para as que tamén urxen solucións. En concreto, piden que as trasladen á primeira planta. Para iso, sería necesaria unha reorganización.

Nestes momentos, tras o traslado do rexistro civil ao edificio xudicial novo, a planta baixa do antigo non ten apenas uso, de modo que propoñen que se trasladen a esta planta as dependencias do decanato e da biblioteca que se utiliza como salga de xuntas, situados na primeira planta. Desta forma, quedaría libre esa primeira planta para trasladar alí as dependencias do Imelga.

Os xuíces e xuízas pontevedreses tamén puxeron sobre a mesa a demora na realización dos informes psicosociais por parte do Imelga, que en Pontevedra sitúase nos 8-10 meses e solicitan que a Xunta amplíe o número de profesionais do Imelga para paliar a elevada carga de traballo que soportan estes equipos, o que provoca grandes atrasos no avance das causas.

O encontro tamén serviu para analizar as cifras de funcionamento deste partido xudicial. O ano pasado os xulgados pontevedreses resolveron 27.416 casos, un 17,4 % máis que en 2020.

Tal e como destaca o TSXG, o esforzo dos profesionais "foi clave" para que estes órganos rexistrasen, o 31 de decembro de 2021, un 7,9 % menos de procedementos en trámite que na mesma data do ano anterior. E iso a pesar de que ingresaron 26.474 asuntos, un 8 % máis que en 2020.

Os membros da carreira xudicial trasladaron outras demandas nas que coinciden coa Xudicatura doutras cidades galegas, e que están relacionadas co funcionamento do expediente xudicial electrónico, que na súa opinión segue sendo moi deficiente.

Segundo a información trasladada polo TSXG a través dun comunicado, afirman que o modelo actual fai moi complicado a celebración de vistas telemáticas polas limitacións que presenta, ao que se unen os fallos constantes do sistema de videoconferencias.

Para tratar de mellorar o funcionamento destas ferramentas, os xuíces tamén solicitaron que se potencie a formación, tanto para eles como para o persoal funcionario.