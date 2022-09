FERVE Estrella Galicia ou como modernizar a romaría galega en plena Alameda de Pontevedra

Xornada de sábado no FERVE Estrella Galicia © Cristina Saiz Xornada de sábado no FERVE Estrella Galicia © Cristina Saiz

"Algo se está cociñando en Pontevedra", explican os organizadores de FERVE Estrella Galicia, o festival que celebra esta fin de semana na cidade e que aúna gastronomía, música e cultura cervexeira, tratando de reinventar a tradicional romaría galega.

Petiscos de autor elaborados por vinte e sete cociñeiros, cinco concertos con estrelas da talla de Xoel López, Baiuca ou Guadi Galego, obradoiros sobre cervexa, charlas sobre gastronomía ou un mercado sostible integran a oferta que haberá Pontevedra ata o vindeiro domingo.

"Queremos facer unha homenaxe á tradicional romaría galega pero levándoa á cidade e modernizándoa", explicou a responsable da área gastronómica de Hijos de Rivera, Goretti Castro, ao entender que a mestura de gastronomía, cervexa e música "sempre funciona ben".

Con este festival, engade Castro, buscan ademais "potencial o talento galego" de produtores, cociñeiros e músicos, ofrecendo actividades para todos os públicos e "xerar un impacto positivo na xente a través da divulgación gastronómica".

FERVE Estrella Galicia pretende ser un "escenario" para que o público "vexa o que ocorre detrás dos fogóns ou dunha fábrica cervexeira", sinala a súa coordinadora, "trasladando á rúa o que adoita ocorrer en congresos culinarios" para levar a un maior número de persoas.

Probar as elaboracións destes cociñeiros de renome é un dos grandes atractivos deste festival que, tras unha xornada centrada na gastronomía local, puxo ao mando dos seus fogóns a Diego Guerrero, Xanty Elías, Pepe Solla, Héctor López ou o brasileiro Juliano Valese.

Un roll de carabineiro, un cremoso de mexillón escabechado e allo porro, un pan de queixo recheo, un brioche vexetal e gambas con chiles e hortelá, un bonito en rolo con papada ibérica ou un roll de boi son algunhas das elaboracións que se puideron degustar este sábado.

"Todo o que contribúa a divulgar gastronomía é positivo e cando ves que é popular e que todo o mundo súmase e participa é marabilloso", explica Diego Guerrero.

O que une a todos estes cociñeiros é a súa aposta polos produtos locais e a sustentabilidade algo que, segundo o cociñeiro onubense Xanty Elías, "temos que meternos todos na cabeza porque non é algo que teñamos que facer mañá, é para hoxe".

Ser sostible, engadiu, "é unha oportunidade que temos cada vez que facemos a compra".

Outra das liñas transversais do FERVE Estrella Galicia son as charlas divulgativas sobre gastronomía e ciencia, comedores comunitarios e cociña de aldea, nas que participan cociñeiros, investigadores e expertos en diferentes ámbitos.

Pepe Solla, un dos relatores destas conferencias, sinala que nelas "trátase de falar máis aló do que é cociñar, abordamos o que pasa detrás das cociñas a todos os niveis", porque, segundo o chef pontevedrés, "canto máis saibamos, mellor resultado ofreceremos".

"Ás veces somos demasiados frívolos e atrevémonos a facer cousas sen ter coñecemento previo e iso é moi malo", reflexiona Solla, que defende que o produto de proximidade "é o que che dá a personalidade porque che define moito máis que o mero feito do ser cociñeiro".

Seis obradoiros sobre cultura cervexeira aproximan ademais ao público a un produto "que nos define como galegos", segundo Xabier Cubillo, o coordinador destas actividades, nas que se mostra como tirar cervexa de maneira apropiada ou se explica o seu proceso de elaboración.

No marco deste FERVE Estrella Galicia, a Alameda de Pontevedra acolle ademais unha edición especial do Mercado da Colleita, unha iniciativa de impacto social de Corporación Hijos de Rivera, que pon en valor iniciativas que representan un rural próspero e sostible.

O chourizo vegano de Calabizo, os queixos de Cortes de Muar, as sobremesas da casa de Versos da Ruda, os produtos de sabugueiro de Carabuñas, as infusións de Orballo ou a avicultura tradicional de Galo Celta son algúns dos produtos presentes.

"Todos coincidimos en ter proxectos que nacen no rural e fano de forma sostible", subliña Nelson Alonso, responsable de Carabuñas, que asegura que "estamos convencidos de que todo ten que ir por ese camiño" para ser respectuosos co medio ambiente.

Niso coincide Germán García, da quesería Cortes de Muar, porque afirma que esa sensibilidade "está no noso ADN", polo que sentencia que "se non es así, non es nada", algo que estas pequenas firmas "non facemos por pose senón que é parte da nosa conciencia".

A parte musical do FERVE Estrella Galicia, nesta segunda xornada, correu a cargo de Guadi Galego continuando en horario nocturno con Marilia Monzón e a Banda de Late Motiv

Os fogóns volven acenderse pola tarde con Javier Oleiros, Adrián Felípez, Javier R. Ponche "Taky", Lydia do Olmo e Xosé Magalhães, Yayo Daporta, Alejandra Herrador e Emanuel Carlucci e Víctor Martín.

Xa o domingo, antes do concerto de Xoel López, que servirá de colofón ao festival, cociñarán Vicky Sevilla, Iván Domínguez, Ignacio Echapresto, Beatriz Sotelo, Iñaki Bretal, Begoña Vázquez Gago e Toño Lorenzo Gai