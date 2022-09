Unha delegación de Guinea Bissau visita a Deputación para afondar no plan Revitaliza de xestión de biorresiduos

Maurício Sanca e César Mosquera © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra Carmela Silva e o vicepresidente César Mosquera recibiron este luns no Pazo provincial a unha delegación do goberno de Guinea Bissau para falar do plan Revitaliza de xestión de biorresiduos a través da compostaxe, dentro da liña de colaboración aberta hai uns anos.

Representantes do país africano, encabezados polo secretário geral do Ministério das Pescas, Maurício Sanca, convidaron ao Goberno provincial a visitar Guinea-Bissau para intercambiar coñecementos sobre políticas de pesca e de conservación do medio ambiente relacionadas co Plan Revitaliza.

"Vamos a ter toda a colaboración que poidamos pola nosa parte", avanzou Mosquera. "Nunca pensamos que cando empezamos no ano 2015 con esto da compostaxe ía ter esta trascendencia", engadiu.

Guinea-Bissau é un país lusófono con 1,6 millóns de habitantes e unha extensión territorial similar a Galicia e o 60 % da súa economía procede da agricultura e da pesca. A colaboración entre a Deputación iniciouse no ano 2017 e exténdese a outras áreas coma a acuicultura, a agricultura, os viveiros e polígonos industriais e tamén a seguridade viaria.

O modelo de xestión de lixo da Deputación, o Revitaliza, xa está a ser aplicado na Illa de Príncipe tras un exhaustivo proceso de comparación entre as mellores prácticas mundiais sobre residuos. A Deputación colaborou co goberno rexional africano á hora de deseñar o su progama particular aportando o coñecemento e, un dos obxectivos da visita de hoxe foi o de asegurar que manteña a formación e capacitación do persoal que se ocupe da xestión técnica dos centros de compostaxe na propia illa.

Desta formación ocuparase o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) que, segundo explicou o seu director Carlos Vales, o Plan Revitaliza "é exemplar a nivel mundial". A meirande parte dos fondos para a posta en marcha do plan, ademais dos achegados polo propio goberno rexional, proceden dun programa internacional do Goberno francés para o desenvolvemento e sustentabilidade de pequenas illas (Small Islands Organization-SMILO).

Pola súa banda, Maurício Sanca agradeceu a acollida e a colaboración que está a prestar a Deputación "queremos aplicar a experiencia de España adaptándoa ás nosas realidades" e con esa intención redactarase un protocolo para definir colaboraciones concretas entre ambas instituciones.