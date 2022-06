Un aparatoso accidente na vía rápida do Salnés sáldase sen graves danos persoais

Intervención dos servizos de emerxencias no accidente na Vía do Salnés © Concello de Sanxenxo Estado do vehículo no accidente rexistrado en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Un accidente de tráfico na vía rápida do Salnés saldouse cunha persoa ferida leve.

O suceso produciuse ao redor das 15 horas á altura do polígono de Nantes en dirección a Sanxenxo.

Segundo explican os servizos de Emerxencias, a condutora dun Peugeot negro saíuse do carril e golpeou a mediana perdendo o control do turismo.

A vítima sentía unha dor no peito como consecuencia do impacto e da acción do cinto de seguridade, con todo as súas lesións, segundo os traballadores de Emerxencias que a atenderon, non revestían gravidade.

Así mesmo, nin ningún outro vehículo nin a circulación víronse afectados pola colisión.