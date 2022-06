Poio abre o prazo para a contratación de persoal para as brigadas contra incendios forestais

O Concello de Poio informa de que este venres ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a contratación de persoal para que o municipio conte durante os meses de verán cunha brigada de incendios.

O período permanecerá operativo durante cinco días hábiles, segundo informa o titular de Persoal, Xosé Luís Martínez. A documentación poderase presentar a través da Sede Electrónica ou no Rexistro Xeral, se ben neste último caso será imprescindible solicitar cita previa. Ademais, na propia Sede Electrónica as persoas interesadas poderán consultar as bases e os requisitos necesarios para optar a esta convocatoria. As probas selectivas levaranse a cabo a través de concurso-oposición libre.

Ao igual que en anos anteriores, está previsto que a brigada conte conte con oito integrantes. Serán un xefe de brigada, un peón-condutor, tres peóns de brigada e tres condutores de vehículos motobomba. En principio, a duración dos contratos, que seguirán a modalidade de eventualidade, será de tres meses.

Os profesionais que se contraten velarán pola vixía e a defensa contra o lume, efectuando, en caso de que fosen necesarias, tarefas de prevención, de cara a evitar posibles incendios durante a tempada estival.

Unha vez expirado o período de presentación de solicitudes, darase a coñecer o listado provisional de persoas admitidas. Será entón cando se abra un período de dous días hábiles para a presentación de reclamacións, antes de que se emita a listaxe definitiva.

O Concello de Poio lembra que estas incorporacións deberán realizar, de xeito obrigatorio, un curso teórico-práctico, de 16 horas de duración, sobre prevención e defensa contra incendios forestais. Asemade, as persoas interesadas en obter máis información ou consultar dúbidas poderán facelo enviando un correo electrónico a empregolocal@concellopoio.gal.