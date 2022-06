Unha rede de 26 cámaras 'espía' o monte pontevedrés para loitar contra os incendios

Sala de vixilancia do Servizo de Incendios no edificio administrativo da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot Sala de vixilancia do Servizo de Incendios no edificio administrativo da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot Sala de vixilancia do Servizo de Incendios no edificio administrativo da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot Sala de vixilancia do Servizo de Incendios no edificio administrativo da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot

Como un 'Gran Irmán' que todo o ve as 24 horas do día. Así funciona a sala de vixilancia do Servizo de Incendios situada no segundo piso do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra. Desde estas instalacións, convertidas en centro de coordinación da loita contra os lumes forestais na provincia, contrólanse 26 cámaras que vixían en tempo real practicamente todo o territorio da provincia.

A través dun conxunto de pantallas, ven as imaxes captadas por todas estas cámaras, repartidas por 13 puntos fixos de observación e que cada un ten un alcance de 20 quilómetros e unha visión de 360 graos.

En cada punto hai dúas cámaras, unha fixa que ten visión de 360 graos e grava as 24 horas do día todo o que se ve nela e outra que se pode mover e achegar cara ao punto que interesa en cada momento. Para logralo, teñen un zoom remoto, visión panorámica e opción de movemento en horizontal e en vertical.

"Podemos movela e focalizar cara ao incendio", explica o xefe do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Pontevedra, Manuel Francisco Gutiérrez. E é que, cando se declara un incendio, dan a opción aos técnicos de achegarse ata o punto de orixe e tamén observar e prever a súa evolución, axudando na xestión dos incendios.

Manuel Francisco insiste en que "son realmente moi valiosas á hora de facer seguimento do operativo de incendios" porque ofrecen imaxes en tempo real e resultan claves á hora de tomar decisións e para "poder adiantarnos ao envío de máis ou medios ou tomar outra decisión".

Tamén funcionan de noite, aínda que recoñecen que a visión nocturna non é tan nítida e "como funcionan realmente é coa diúrna".

Impulsadas tras a vaga de incendios que arrasou o monte galego en outubro do ano 2017, agora xa alcanzan practicamente todo o territorio galego. Desde o centro de coordinación da Consellería do Medio Rural de Santiago de Compostela contrólanse todas as instaladas na comunidade e logo hai salas de vixilancia por provincias e por distritos forestais, catro en Pontevedra, Deza-Tabeirós, Caldas-O Salnés, Condado-Paradanta e Vigo-Baixo Miño.

As cámaras dunhas provincias complementan ás da contigua e tamén chegan a alcanzar o monte de Portugal, con cuxo goberno existen convenios de colaboración para a loita contra o lume.

Ademais de axudar na xestión das tarefas de extinción, as cámaras tamén resultan útiles para a investigación dos lumes, pois gravan as 24 horas do día e esas imaxes consérvanse durante un mes. Non se estende no tempo por cumprir as normas da Lei de Protección de Datos.

Desta forma, "nalgúns casos permitíronnos detectar as causas porque están a enfocar xusto onde empeza o incendio". Ademais, resulta habitual que a Garda Civil solicite estas imaxes para a investigación dos lumes, e mesmo para esclarecer outros delitos.

Manuel Francisco non ten constancia de que exista noutros puntos de España "un sistema que funcione como este" e aplaude que se complementa á perfección co sistema Xeocode de xestión de emerxencias, que permite, por exemplo, coñecer en tempo real a localización real por GPS de todos os medios materiais de extinción e prevención que operan na provincia, motobombas, helicópteros e todo tipo de vehículos.

Estes sistemas son un complemento á vixilancia tradicional presencial que achegan os traballadores do servizo e que é "moi valiosa" e "reporta información da evolución e o perigo do incendio".

Nesta sala de 'Gran Irmán' empápanse de toda esa información, a das cámaras, a de Xeocode, a información por radio de todos os efectivos que están sobre o terreo e, a maiores, as chamadas que se reciben a través do 085 (número da Xunta para aviso de incendios) e o 112. Todos se complementan e, tras recibir unha chamada, por exemplo, as cámaras ofrecen un primeiro aviso rápido para confirmar calquera alarma.