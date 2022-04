Tras identificar aos mellores chiringuitos do país ou, máis recentemente, ás casas de comida con menú do día cos que quentar os nosos estómagos, a Guía Repsol quixo premiar aos mellores puntos para encher ou descansar en metade dunha viaxe.

Faio cun distintivo que denominou os 'soletes de carretera' e que, en Galicia, recoñeceu a 22 establecementos, dos cales catro están na provincia de Pontevedra.

Entre eles, están o obradoiro de panadería Amásame Bakery, en Pontevedra, e o Bar O Muíño, en Caldas de Reis.

Os outros dous ' soletes de estrada' en Pontevedra son Argentinos Burger (A Estrada) e A Mesa de Conus (Vigo), segundo desvelaron os responsables desta prestixiosa guía gastronómica.

"Aínda que ás veces custe atopalos, é posible pasar un intre agradable e probar un bocado que mereza a pena en locais pensados para clientes que están de paso", sinalan desde a Guía Repsol.

Entre os 'soletes de carretera' de Galicia destacan os da Coruña (9): Los Manueles (A Coruña), Casa Chelo (Arzúa), Estilo (Melide), O Forcado (Dumbría), O Muíño (A Baña), Casa Avelina (Carral), A Casa dos Martínez (Padrón), O Gaiteiro (Cabanas) e Casa Lestón (Fisterra).

A eles súmanse os de Lugo (6): Galicia (Begonte), O Asador del Alba (Barreiros), Casa Gaibor (Guitiriz), García (Baralla), Casa das Xaquinas (Vilalba) y Casa do Labrego (Begonte); e os de Ourense (3): Fogar do Santiso (Allariz), O Muíño do Chirlo (Celanova) e O Pazo de Canedo (Quintela de Leirado).